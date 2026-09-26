番組内の報道では、元ボカ・ジュニアーズのストライカーが深刻な個人的危機に直面しており、緊急入院を前に深刻な金銭難や民間の医療保険に加入していないことが明らかになった。

ピッチ外での苦境と入院について、オチョアは次のように付け加えた。「彼はバンフィエルドに住んでおり、ここ数年は非常に कठिनな時期を過ごしている。特に金銭面だ。私の理解では、彼は民間の医療保険に入っていない。彼に付き添っているのは姉妹だけだ。彼が病院に搬送されたのは、入院の手配を助けた［マルティン］・インサウラルデの友人の友人だったからだ。容体は深刻で、予後は依然として公表されていない」