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元ユヴェントス、サウサンプトンFWダニ・オスバルドが深刻な肺疾患で集中治療室に緊急搬送へ
元ストライカーが重い病と闘う
元イタリア代表FWは、数日間にわたって急性の胸痛に苦しんだ後、木曜夜にロマス・デ・サモラのジャバジョル市立病院へ緊急搬送されたと、『La Nacion』が報じている。肺に液体と膿がたまる合併症により容体は急激に悪化し、緊急の医療措置が講じられた。病院スタッフは直ちに集中治療室へ移送し、現在も厳重な観察下で深刻な状態が続いている。
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「彼の肺には膿と液体がたまっていた」
元サッカー選手の医療上の緊急事態をめぐる詳細は、アンヘル・デ・ブリトが司会を務めるアルゼンチンのテレビ番組『LAM』で、ジャーナリストのペペ・オチョアによって明かされた。40歳の彼が置かれている深刻な状況について説明し、オチョアは「彼は非常に悪い状態だった。ここ数日ずっと、非常に、非常に具合が悪かった。肺に膿とうっ血液がたまっていた。両肺からそれぞれ2センチ抜いた。診断は右胸水だ」と明かした。
経済的苦境が個人的危機を深刻化させる
番組内の報道では、元ボカ・ジュニアーズのストライカーが深刻な個人的危機に直面しており、緊急入院を前に深刻な金銭難や民間の医療保険に加入していないことが明らかになった。
ピッチ外での苦境と入院について、オチョアは次のように付け加えた。「彼はバンフィエルドに住んでおり、ここ数年は非常に कठिनな時期を過ごしている。特に金銭面だ。私の理解では、彼は民間の医療保険に入っていない。彼に付き添っているのは姉妹だけだ。彼が病院に搬送されたのは、入院の手配を助けた［マルティン］・インサウラルデの友人の友人だったからだ。容体は深刻で、予後は依然として公表されていない」
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苦境のスター、長期離脱へ
今回の健康不安は、2020年の引退後にうつとの闘いや精神科治療を受けていたことを以前に明かしていたオスバルドの人生において、再び痛ましい章となった。かつてサウサンプトンとユベントスでプレーしたこのFWは現在、妹と医療専門家の支えを受けながら、この危機的な局面を乗り越えることに集中している。今後数日間、サッカー界は彼の容体に関する正式な医療アップデートを不安を抱えながら見守ることになる。
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