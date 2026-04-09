ロナウドは134試合で101得点を挙げる驚異的な個人成績を残した。しかしパラティチは、彼の高い決定力がチームメイトに慢心を生んだと指摘する。41歳のロナウドはチームをさらに高みへ導くはずだったが、すでに多くのタイトルを持つ他の選手たちは、ある局面で集中力を失っていた。

パラティチはチーム内の心理変化をこう説明した。「問題なのは、クリスティアーノが1試合1得点することで、すでに多くのタイトルを持つチームメイトが楽をしすぎたことだ。だからこそ、チームに刺激を与えるために監督を交代させたのだ。」