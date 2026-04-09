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Khaled Mahmoud

翻訳者：

元ユヴェントス幹部が、クリスティアーノ・ロナウドの移籍がクラブにもたらした「問題」について解説する

クリスティアーノ・ロナウド
ユヴェントス
セリエ A
アル・ナスルFC
プレミアリーグ
マウリツィオ・サッリ
マッシミリアーノ・アッレグリ

ユヴェントスの元スポーツディレクター、ファビオ・パラティチ氏は、クリスティアーノ・ロナウドのトリノ移籍がチームに与えた影響について語った。彼の驚異的な得点力は、反而チーム内に予期せぬ「問題」を生んだという。ロナウドはチャンピオンズリーグ制覇が期待されて加入したが、その直後からユヴェントスは財政面と組織面で大きな混乱に直面した。

  • チャンピオンズリーグへの執着

    2018年、ユヴェントスはレアル・マドリードからロナウドを1億ユーロ超で獲得し、世界を驚かせた。当時、ビアンコネリは10年近くセリエAを支配し、過去5年で2度CL決勝に進出していた。 大会史上最多得点を誇るストライカーの加入で欧州制覇へ最後のピースが埋まるはずだったが、この移籍はクラブの衰退と財政難の始まりと重なった。

    パラティチは『コリエレ・デラ・セラ』に語った。「ロナウドはユヴェントスにとって貴重な存在だった。優勝には偉大な選手が必要だ。 全員がチャンピオンズリーグを欲しがり、1年目で取れたはずだ。アヤックスに負けたことは今も頭から離れない」しかし、ロナウド在籍3年間、ユヴェントスは準々決勝止まりだった。

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    得点しすぎるという「問題」

    ロナウドは134試合で101得点を挙げる驚異的な個人成績を残した。しかしパラティチは、彼の高い決定力がチームメイトに慢心を生んだと指摘する。41歳のロナウドはチームをさらに高みへ導くはずだったが、すでに多くのタイトルを持つ他の選手たちは、ある局面で集中力を失っていた。

    パラティチはチーム内の心理変化をこう説明した。「問題なのは、クリスティアーノが1試合1得点することで、すでに多くのタイトルを持つチームメイトが楽をしすぎたことだ。だからこそ、チームに刺激を与えるために監督を交代させたのだ。」

  • アッレグリとサッリとの関係

    ロナウドがユヴェントスに在籍した期間、アッレグリやサッリ監督との不仲説が度々流れた。だがパラティチは否定し、アッレグリの選手掌握力を称え、サッリの成果も擁護した。サッリ率いるチームは直近のスクデットを獲得したが、その後ユヴェントスの支配力は徐々に衰えた。

    パラティチは「アッレグリは極めて賢明で、選手との絆で差をつける。サッリも当初は原理主義的な戦術で苦戦したが、適応しスクデットを獲得した。それを忘れるべきではない」と語った。

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    経済的打撃

    ロナウドの大型契約は、勝ち点剥奪や役員辞任などの法的・財政的トラブルの唯一の原因ではなかったが、その維持は困難だった。コロナ禍による財務悪化も重なり、ユヴェントスは巨額給与負担を抱え、チーム再構築が進まなかった。 ロナウドは2021年夏にユヴェントスを離れマンチェスター・ユナイテッドに復帰し、現在はサウジ・プロリーグのアル・ナセルでプレーしている。


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