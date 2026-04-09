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元ユヴェントス幹部が、クリスティアーノ・ロナウドの移籍がクラブにもたらした「問題」について解説する
チャンピオンズリーグへの執着
2018年、ユヴェントスはレアル・マドリードからロナウドを1億ユーロ超で獲得し、世界を驚かせた。当時、ビアンコネリは10年近くセリエAを支配し、過去5年で2度CL決勝に進出していた。 大会史上最多得点を誇るストライカーの加入で欧州制覇へ最後のピースが埋まるはずだったが、この移籍はクラブの衰退と財政難の始まりと重なった。
パラティチは『コリエレ・デラ・セラ』に語った。「ロナウドはユヴェントスにとって貴重な存在だった。優勝には偉大な選手が必要だ。 全員がチャンピオンズリーグを欲しがり、1年目で取れたはずだ。アヤックスに負けたことは今も頭から離れない」しかし、ロナウド在籍3年間、ユヴェントスは準々決勝止まりだった。
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得点しすぎるという「問題」
ロナウドは134試合で101得点を挙げる驚異的な個人成績を残した。しかしパラティチは、彼の高い決定力がチームメイトに慢心を生んだと指摘する。41歳のロナウドはチームをさらに高みへ導くはずだったが、すでに多くのタイトルを持つ他の選手たちは、ある局面で集中力を失っていた。
パラティチはチーム内の心理変化をこう説明した。「問題なのは、クリスティアーノが1試合1得点することで、すでに多くのタイトルを持つチームメイトが楽をしすぎたことだ。だからこそ、チームに刺激を与えるために監督を交代させたのだ。」
アッレグリとサッリとの関係
ロナウドがユヴェントスに在籍した期間、アッレグリやサッリ監督との不仲説が度々流れた。だがパラティチは否定し、アッレグリの選手掌握力を称え、サッリの成果も擁護した。サッリ率いるチームは直近のスクデットを獲得したが、その後ユヴェントスの支配力は徐々に衰えた。
パラティチは「アッレグリは極めて賢明で、選手との絆で差をつける。サッリも当初は原理主義的な戦術で苦戦したが、適応しスクデットを獲得した。それを忘れるべきではない」と語った。
- AFP
経済的打撃
ロナウドの大型契約は、勝ち点剥奪や役員辞任などの法的・財政的トラブルの唯一の原因ではなかったが、その維持は困難だった。コロナ禍による財務悪化も重なり、ユヴェントスは巨額給与負担を抱え、チーム再構築が進まなかった。 ロナウドは2021年夏にユヴェントスを離れマンチェスター・ユナイテッドに復帰し、現在はサウジ・プロリーグのアル・ナセルでプレーしている。