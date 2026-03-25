元ユヴェントスのアルベルト・コスタ、ポルトでの今シーズンの活躍は？パリ・サンジェルマンが注目するアシストの達人

2025年7月24日、ユヴェントスは、トリノでの在籍期間がわずか7ヶ月、出場14試合・得点0という成績に終わったアルベルト・コスタのポルトへの移籍を発表した。





ユヴェントスの公式発表には次のように記されていた。「ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、ポルトFCとの間で、選手アルベルト・オリベイラ・バイオのスポーツ的権利の完全移籍について合意に達したことを発表する。移籍金は1,500万ユーロで、4年間にわたり分割払いされるほか、最大100万ユーロの変動報酬が支払われる。 本取引により、付随費用を差し引いた後、当期に約230万ユーロの利益が生じることとなる」。





2003年生まれのこのポルトガル人選手は、1月に「1,250万ユーロ（4年間にわたり分割払い）、および付随費用130万ユーロ、さらに特定のスポーツ目標達成時に最大250万ユーロのボーナスを支払う」条件で完全移籍により獲得されていた。





1月にクリスティアーノ・ジュントーリによって獲得されたアルベルト・コスタは、昨シーズン終了後にユヴェントスで起きた経営陣の刷新を受け、7月にダミアン・コモリによって放出されていた。同時に、コモリはポルトからジョアン・マリオを獲得し、その後1月にボローニャへ放出したが、同クラブとはこのウイング選手の完全移籍に向けた交渉が行われる可能性が高い。