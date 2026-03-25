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Alberto CostaGetty Images
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

元ユヴェントスのアルベルト・コスタ、ポルトでの今シーズンの活躍は？パリ・サンジェルマンが注目するアシストの達人

ユヴェントス
ポルト

このポルトガル人FWは、2025年にユヴェントスで目立たない7ヶ月を過ごした後、現在はポルトで好調なシーズンを送っている

2025年7月24日、ユヴェントスは、トリノでの在籍期間がわずか7ヶ月、出場14試合・得点0という成績に終わったアルベルト・コスタのポルトへの移籍を発表した


ユヴェントスの公式発表には次のように記されていた。ユヴェントス・フットボール・クラブS.p.A.は、ポルトFCとの間で、選手アルベルト・オリベイラ・バイオのスポーツ的権利の完全移籍について合意に達したことを発表する。移籍金は1,500万ユーロで、4年間にわたり分割払いされるほか、最大100万ユーロの変動報酬が支払われる。 本取引により、付随費用を差し引いた後、当期に約230万ユーロの利益が生じることとなる」。


2003年生まれのこのポルトガル人選手は、1月に「1,250万ユーロ（4年間にわたり分割払い）、および付随費用130万ユーロ、さらに特定のスポーツ目標達成時に最大250万ユーロのボーナスを支払う条件で完全移籍により獲得されていた


1月にクリスティアーノ・ジュントーリによって獲得されたアルベルト・コスタは、昨シーズン終了後にユヴェントスで起きた経営陣の刷新を受け、7月にダミアン・コモリによって放出されていた同時に、コモリはポルトからジョアン・マリオを獲得し、その後1月にボローニャへ放出したが、同クラブとはこのウイング選手の完全移籍に向けた交渉が行われる可能性が高い。

  • 個人番号

    そうだが、アルベルト・コスタのポルトでの今シーズンはこれまでどうだっただろうか？数字の上では、このサイドバックは36試合に出場（リーグ戦22試合、ヨーロッパリーグ9試合、ポルトガルカップ5試合）、合計2,392分間ピッチ立った。アルベルト・コスタはゴールはなかったものの、7アシストを記録した。警告は計8回で、退場処分はなかった。


    リーグ戦22試合のうち、元ユヴェントスの選手は18試合で先発、4試合で途中出場を果たした。ヨーロッパリーグ9試合では6試合で先発、3試合で途中出場、ポルトガルカップ5試合では2試合で先発、3試合で途中出場となっている。

    • 広告

  • チームの活動内容

    今シーズン、アルベルト・コスタは成長し、成熟を遂げ、フランチェスコ・ファリオリ監督率いる首位ポルトの主力の一人として存在感を示している34節中27節を終えた時点で、ポルトはスポルティング・リスボンに7ポイントの差をつけている（ただし、スポルティングは1試合少ない）。 ヨーロッパの舞台でも「ドラゴエス」の勢いは止まらず、ヨーロッパリーグの準々決勝進出を決めた（対戦相手はノッティンガム・フォレスト）。さらにポルトガルカップでは、ポルトがスポルティング・リスボンと準決勝を戦うことになっている。

  • PSGの視線

    アルベルト・コスタの好調ぶりは、パリ・サンジェルマンをはじめとする欧州のトップクラブの注目を集めている。パリ・サンジェルマンは1月に彼を獲得することを検討しており、現在も右サイドバックの補強候補として検討を続けているようだ。


    PSGは彼を来シーズンの獲得候補リストに挙げ、プレミアリーグのライバルクラブに先んじるべく、早急に動き出すことを検討している。


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