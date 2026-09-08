タアラブトはさらにこう付け加えた。「僕がプレーしたすべてのチームに、ただ感謝を伝えたい。すべての監督、すべてのチームメート、すべてのスタッフ、そしてもちろん、この道のりで愛情を示してくれたすべてのファンに感謝している。ランスからシャールジャ（UAEでの最後の所属クラブ、編集部注）まで、僕が代表する栄誉を得たすべてのチームへ。僕の物語の一部になってくれてありがとう」





そして最後に、こう締めくくった。「モロッコ代表としてプレーしたことは、これからもずっと僕の心の中で特別な場所を占める。良い瞬間も、難しい瞬間も、ミスも、素晴らしい夜も……すべてがあった。でも、これが僕の歩みであり、世界の何とも引き換えにはしない」。モロッコ代表でタアラブトは30試合に出場し、4ゴールを記録した。



