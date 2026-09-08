1989年生まれのモロッコ人、ミラン（2014年）とジェノア（2017-18年）の元MFアデル・ターラブトが、現役引退を表明した。ターラブトは、とりわけQPRとベンフィカでキャリアを築いたことで知られるが、自身の公式Instagramで決断を発表。「いつかこの日が来ることは分かっていた。この章を閉じる時が来た。サッカーは長年にわたって、私の人生のとても大きな一部だった。素晴らしい思い出を与えてくれたし、信じられないような人たちと出会わせてくれて、決して忘れることのない瞬間を経験させてくれた」と綴った。
Getty Images Sport
翻訳者：
元ミラン、ジェノアのターラブトが現役引退「これまで所属したすべてのクラブに感謝」
タアラブトはさらにこう付け加えた。「僕がプレーしたすべてのチームに、ただ感謝を伝えたい。すべての監督、すべてのチームメート、すべてのスタッフ、そしてもちろん、この道のりで愛情を示してくれたすべてのファンに感謝している。ランスからシャールジャ（UAEでの最後の所属クラブ、編集部注）まで、僕が代表する栄誉を得たすべてのチームへ。僕の物語の一部になってくれてありがとう」
そして最後に、こう締めくくった。「モロッコ代表としてプレーしたことは、これからもずっと僕の心の中で特別な場所を占める。良い瞬間も、難しい瞬間も、ミスも、素晴らしい夜も……すべてがあった。でも、これが僕の歩みであり、世界の何とも引き換えにはしない」。モロッコ代表でタアラブトは30試合に出場し、4ゴールを記録した。
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