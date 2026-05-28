ブラジル代表カゼミーロがフリーエージェントで去る中、マイケル・キャリックはプレミアリーグ優勝を狙えるチーム作りへ。中盤には新戦力が急務だ。

補強リストには複数の候補が挙げられており、プレミアリーグでの実績が重視されている。国内ライバルからの引き抜きも検討されている。

ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンはマンチェスターの2クラブなど複数チームが注目。クリスタル・パレスのアダム・ウォートンも評価が高い。ニューカッスルのサンドロ・トナリとブルーノ・ギマランイスには去就の噂がある。

一方で、次期補強候補としてブライトンにも注目。2023年の加入直後から定着したバレバを、ユナイテッドが再び狙う可能性もある。