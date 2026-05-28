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元マンUのMFエリック・ジェンバ＝ジェンバは、ブルーノ・フェルナンデスを例に挙げ、カメルーン代表スターが改善すべき点を指摘しつつ、カルロス・バレバがマンUに「良い補強」となる理由を説明している。
MF補強候補：マンチェスター・ユナイテッドが獲得に動いている選手たち
ブラジル代表カゼミーロがフリーエージェントで去る中、マイケル・キャリックはプレミアリーグ優勝を狙えるチーム作りへ。中盤には新戦力が急務だ。
補強リストには複数の候補が挙げられており、プレミアリーグでの実績が重視されている。国内ライバルからの引き抜きも検討されている。
ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンはマンチェスターの2クラブなど複数チームが注目。クリスタル・パレスのアダム・ウォートンも評価が高い。ニューカッスルのサンドロ・トナリとブルーノ・ギマランイスには去就の噂がある。
一方で、次期補強候補としてブライトンにも注目。2023年の加入直後から定着したバレバを、ユナイテッドが再び狙う可能性もある。
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バレバはレッド・デビルズにとって賢明な補強となるだろうか？
他の選手に提示されているとされる高額な移籍金を考えると、バレバはマンチェスター・ユナイテッドにとって予算に優しい選択肢だ。ベティニアと提携して発言したジェンバ・ジェンバは、GOALの質問にこう答えた。「私としては、そう思うよ。なぜそうならないだろう？
彼は若いボックス・トゥ・ボックスの選手で、過去3年間ブライトンでレギュラーとしてプレーしプレミアリーグを熟知している。私としては良い移籍になると思う。最終判断はマンチェスター・ユナイテッドとマイケル・キャリック次第だが、彼のためにも良い決断になるだろう」
カメルーン代表のバレバが改善すべき点は何か？
22歳のバレバは、オールド・トラッフォードにとって将来を見据えた補強となる。彼のプレーにはまだ解き放たれていない大きな可能性が残されており、最高峰の舞台でさらにギアを上げていくことだろう。
改善点について問われると、ジェンバ＝ジェンバはマンチェスター・ユナイテッドの現主将を例に挙げ、次のように語った。 「カゼミーロやフェデ・バルベルデのように試合のテンポを掴むことが課題です。でも彼はまだ22歳。ミッドフィールダーとしてプレーするのは簡単ではありませんが、マンチェスター・ユナイテッドのようなビッグクラブでは早く学ぶ必要があります。バレバがマンチェスターに行けば、さらにプレーを向上させ、多くのことを学んでいくはずです。
「彼には試合のテンポ、ゲームの運び方、ボールキープが必要だ。ブルーノ・フェルナンデスのプレーを見れば分かる。彼にはテンポがあり、王様であり、指揮官だ。試合をコントロールしている。バレバにもそれができるし、さらに成長すると僕は思う」
- AFP
キャリック、夏の移籍市場に参入へ
バレバは、フェルナンデスのようなプレイメーカーではなく、カゼミーロに近い守備的MFだ。だが、1シーズン21アシストで歴史に名を残したばかりのポルトガル人選手から、能力を最大限に引き出すヒントを得られるはずだ。
キャリックは、フェルナンデスやコビー・マイヌーと並んで中盤の穴を埋めるもう一人のエネルギッシュな選手が必要だと認識している。レッドデビルズがボール奪取に優れた選手に多額投資する際の移籍戦略は、まだ決まっていない。