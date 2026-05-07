ComeOnの取材にスタム氏は、オランダ代表デ・ヨングがユナイテッドの試合支配に必要な資質を持つと語った。移籍を成立させるためスペインへ行くつもりだと冗談も飛ばした。彼は、デ・ヨングが中盤を大きく強化すると確信している。

「フレンキー・デ・ヨングはボール捌きが非常に優れているので、マンチェスター・ユナイテッドを助ける理想的な選手になると思う」と彼は説明した。「プレミアリーグで彼のフィジカルが通用するかは議論の余地があるかもしれない。

1対1やタックルでは最も体格が良いわけではないが、非常に優れた選手だ。マイケル・キャリックの戦術を見ても、ボールを保持し試合をコントロールできる選手を求めているはずだ。そうすれば守備の負担も減る。

フレンキーは世界屈指のMFで、ボールを持つと非常に安定している。バックラインからビルドアップし、チームを前線へ運び、ゴール前でもチャンスを作る。だから、ユナイテッドにチャンスがあれば、私は喜んで彼を助けるつもりだ。 自転車でバルセロナまで行って彼を連れてくるよ、問題ないさ」