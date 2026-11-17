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元マンチェスター・U＆チェルシーFWルカクへの「厳しすぎる」評価とは？元ウェスト・ブロム同僚が語る、過小評価された記録的ストライカー
ルカクのキャリア：イングランド、イタリア、トルコ
ルカクが初めてスタンフォード・ブリッジにやって来たのは2011年。当時はまだ粗削りな才能で、西ロンドンのクラブは彼を磨き上げる時間がないと判断した。ウェスト・ブロムへの期限付き移籍で結果を残すと、エヴァートンにも期限付きで加入し、その後マージーサイドのクラブへ完全移籍した。
屈強なベルギー人FWは、その後の実り多い5シーズンでプレミアリーグのゴールを量産。2016-17シーズンには25得点を挙げ、7500万ポンド（9900万ドル）でオールド・トラッフォードへ移った。マンチェスター・ユナイテッドでの成績は、一部で言われるほど悪くはなかった。96試合で42ゴールを記録している。
2019年にインテルへ放出されると、イタリアでセリエA優勝を経験。サン・シーロでの得点を量産する活躍を受け、チェルシーは9800万ポンド（1億2900万ドル）を投じた。しかし、チェルシーでは15ゴールを挙げた1シーズンだけで、再びロンドンを去った。
その後はナポリでもさらなる成功を収め、現在はトルコの強豪フェネルバフチェに所属している。それでも、代表通算得点を94に伸ばしたルカクは、その実績にふさわしい評価を受けているのだろうか。
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ルカクへの批判はマンチェスター・Uとチェルシーで不当だったのか？
この問いを向けられた元ウェスト・ブロムのムルンブは、Parimatch Online Casinoとの提携による取材で、GOALにこう語った。「興味深いよね。ロメルはイタリアで非常にうまくやったから」
「彼が英国やプレミアリーグのチームにどれほど愛着を持っているか、私は知っている。彼はいつもプレミアリーグのチームでプレーしたがっていた。でも、私たちはロメルに対して厳しすぎたと思う。特にマンチェスター・ユナイテッドにいた時はね」
「彼はチームの力になれる、とても良い選手だ。得点もできるし、ボールもキープできる。マンチェスター・ユナイテッドでは、彼の良さを十分に生かせていなかったと思う」
ルカクは実績にふさわしい評価を受けているのか？
ルカクが同時代の他のストライカーたちと同じほどの敬意を向けられていない理由をさらに問われると、ムルンブはこう続けた。「彼への要求や期待が非常に高かったのかもしれない。でも、ロメルのプレーを見れば、彼が裏へ抜けるのを好むストライカーだと分かる。ゴールも決められる」
「ただ、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドにいた時、大きな試合ではあまり得点できなかった。だから評価されなかったのだと思う。でも、インテルでは本当に素晴らしかった。彼がチャンピオンズリーグで優勝できなかったのはとても残念だったけど、非常に良いキャリアを送ってきた」
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ベルギー代表FW、通算100ゴールに迫る
代表通算135試合に出場しているルカクは、代表から退くことを考える前に、ベルギー代表で通算100ゴールを達成したいはずだ。
33歳のルカクは、イスタンブールでの生活が低調なスタートとなる中、クラブでも調子を上げようとしている。だが、これまでの歩みが示すように、評価の分かれるこの選手を決して見限るべきではない。
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