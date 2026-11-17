ルカクが初めてスタンフォード・ブリッジにやって来たのは2011年。当時はまだ粗削りな才能で、西ロンドンのクラブは彼を磨き上げる時間がないと判断した。ウェスト・ブロムへの期限付き移籍で結果を残すと、エヴァートンにも期限付きで加入し、その後マージーサイドのクラブへ完全移籍した。

屈強なベルギー人FWは、その後の実り多い5シーズンでプレミアリーグのゴールを量産。2016-17シーズンには25得点を挙げ、7500万ポンド（9900万ドル）でオールド・トラッフォードへ移った。マンチェスター・ユナイテッドでの 成績は、一部で言われるほど悪くはなかった 。96試合で42ゴールを記録している。

2019年にインテルへ放出されると、イタリアでセリエA優勝を経験。サン・シーロでの得点を量産する活躍を受け、 チェルシーは9800万ポンド（1億2900万ドル）を投じた 。しかし、チェルシーでは15ゴールを挙げた1シーズンだけで、再びロンドンを去った。

その後はナポリでもさらなる成功を収め、現在はトルコの強豪フェネルバフチェに所属している。それでも、代表通算得点を94に伸ばしたルカクは、その実績にふさわしい評価を受けているのだろうか。