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元マンチェスター・ユナイテッドMFフレッジ、幼少期を過ごしたクラブのアトレチコ・ミネイロ復帰で250万ユーロの条件に合意
ブラジル復帰で完全合意に達した
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏は、アトレチコ・ミネイロがフェネルバフチェと完全合意に達したことで、フレッジが長年にわたるヨーロッパでのキャリアに終止符を打つ見通しだと伝えた。ブラジルのクラブは、まず200万ユーロを支払い、さらに出来高として50万ユーロが加わる条件で合意している。
この移籍は、フレッジにとって感情面でも大きな節目となる。自身の初期の成長を支えたクラブへの復帰となるからだ。フレッジはアトレチコ・ミネイロの下部組織で formative years を過ごしたものの、クラブを離れるまでトップチームで公式戦に出場することは一度もなかった。
- AFP
ヨーロッパ、そしてオールド・トラッフォードへの旅
フレッジがアトレチコ・ミネイロの下部組織を離れたのは、U-17カテゴリーでプレーしていた2010年のことだった。その後はインテルナシオナウに加入し、トップチーム定着に成功。各国のスカウト陣の注目を集めた。コロラドでのパフォーマンスによって、2013年にはシャフタール・ドネツクへの移籍を勝ち取り、これが欧州サッカーへの足がかりとなった。ウクライナ在籍時には大きな成功を収め、ウクライナ・プレミアリーグを3度制覇（2013-14、2016-17、2017-18）したほか、2017-18シーズンにはウクライナ・カップも制した。
2018年夏に報じられた4700万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入すると、このブラジル人MFはオールド・トラッフォードでの5シーズンにわたり、複数の監督の下で中盤の主力として定着した。最終的にはマンチェスター・ユナイテッドで200試合以上に出場し、クラブの6年間に及ぶ無冠を終わらせる一助となった。最大のハイライトは2022-23シーズンで、ウェンブリーでのニューカッスル・ユナイテッド戦の決勝勝利に出場し、リーグカップを掲げた。
トルコでの影響力と国際舞台での実績
マンチェスターを離れた後、フレッジはトルコへ渡ってフェネルバフチェに加入。そこで引き続き高い耐久性と創造性を示し、クラブの2025年トルコ・スーパーカップ制覇に貢献した。イスタンブールでの最後のフルシーズンには全コンペティションで45試合に出場し、4得点5アシストを記録した。トルコでの在籍期間全体では、このMFは129試合に出場し、12得点21アシストを記録。トップレベルでなお多くをもたらせることを証明してクラブを去る。
クラブレベルでの安定感によって、ブラジル代表でも長年にわたり重要な戦力であり続けた。フレッジは2018年と2022年の両ワールドカップでブラジル代表としてプレーし、カタール大会では4試合に出場した。
- Getty Images Sport
ベテランMFに新たな章
ブラジル復帰という決断は、キャリア終盤をブラジル全国選手権で過ごすためにベテランスターが母国へ戻る流れの高まりとも一致している。フレッジは、インテルナシオナウでキャリア初期の成功を再現することを目指すことになる。同クラブでは55試合に出場し、8得点9アシストを記録。2012年と2013年にはカンピオナート・ガウショを2年連続で制した。33歳のMFは現在も極めて良好なコンディションを維持しており、この1年でフェネルバフチェで多くの試合に関与してきたことがその証しとなっている。
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