フレッジがアトレチコ・ミネイロの下部組織を離れたのは、U-17カテゴリーでプレーしていた2010年のことだった。その後はインテルナシオナウに加入し、トップチーム定着に成功。各国のスカウト陣の注目を集めた。コロラドでのパフォーマンスによって、2013年にはシャフタール・ドネツクへの移籍を勝ち取り、これが欧州サッカーへの足がかりとなった。ウクライナ在籍時には大きな成功を収め、ウクライナ・プレミアリーグを3度制覇（2013-14、2016-17、2017-18）したほか、2017-18シーズンにはウクライナ・カップも制した。

2018年夏に報じられた4700万ポンドの移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入すると、このブラジル人MFはオールド・トラッフォードでの5シーズンにわたり、複数の監督の下で中盤の主力として定着した。最終的にはマンチェスター・ユナイテッドで200試合以上に出場し、クラブの6年間に及ぶ無冠を終わらせる一助となった。最大のハイライトは2022-23シーズンで、ウェンブリーでのニューカッスル・ユナイテッド戦の決勝勝利に出場し、リーグカップを掲げた。