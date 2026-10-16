その習慣は、試合後の疲労回復のための摂取から、すぐに毎日の摂取へとエスカレートし、サッカー選手としての日常に深刻な疲労をもたらした。キャンベルは午後になると著しく体力が落ち込んでいたと告白。依存が進んだ経緯について、「最初は試合後だけだったのが、練習後にも摂るようになった。そうやって始まり、やがて依存するようになって、摂る量がどんどん増えていく」と語った。絶えず疲労を感じていたにもかかわらず、キャンベルは現役時代、その悪影響に気づけなかったと認めた。