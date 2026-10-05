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元マンチェスター・ユナイテッドDFマルコス・ロホ、エストゥディアンテスへの劇的な復帰が決定
ロホ獲得交渉に進展
『TyC Sports』によると、ロホの去就を巡って長く続いてきた騒動は、ラシンとエストゥディアンテスの長期にわたる交渉を経て決着に達した。両者の間で激しい協議と大きな不透明感が続いた末、ベテランDFがアベジャネーダを離れ、キャリアの終盤に差しかかる中で3度目となるラ・プラタ復帰を果たすことで口頭合意に達した。
ラシンは当初、経験豊富な36歳の退団を承認することに消極的だったが、スポーツディレクターのディエゴ・ミリートは交渉初期に強硬な姿勢を取り、最終的に決定的な「イエス」を出した。エストゥディアンテスは、コパ・リベルタドーレス準決勝のフラメンゴ戦を前に差し迫っていた守備陣の危機を解消するため、元アルゼンチン代表の獲得に積極的に動いた。この試合では、アレクサンデル・メディーナ監督は第1戦でレアンドロ・ゴンサレス・ピレスとトマス・パラシオスを累積警告による出場停止で欠くことになる。
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古巣復帰の財務的詳細
ラシンからの正式発表はなお待たれているものの、この移籍の金銭的枠組みはすでに完全に整っている。エストゥディアンテスは、ロホの契約残り3カ月分に対して約80万ドルを提示。これに加え、DFが出場したシティ・ベルのクラブの全勝利に連動する出来高ボーナスも含まれている。
ロホはこの移籍を実現させるため、自ら動いた。すべての始まりのクラブでコパ・リベルタドーレスに出場し、自身のキャリアを終えたいという強い決意があったためだ。この左利きのセンターバックは、ティタ・マッティウシ練習場での最近のトレーニング参加を拒否し、さらにラシンが自身に負っていた債務のかなりの部分を放棄することにも同意した。すべての条件が満たされたことで、ミリートは姿勢を軟化させ、DFが月曜日に2027年12月までの契約にサインする道筋が開かれた。
プラタで壊れた橋を修復する
この移籍は、目先の戦術的な懸念を解消するだけでなく、ロホにとってエストゥディアンテスのサポーターとの関係を修復する機会でもある。2020年には復帰が実現せず、その後にボカ・ジュニオルスへ移籍したことで、ピンチャのファンから広範な怒りと批判を招いた。
少年時代を過ごしたクラブへの復帰は、ラ・プラタでその立場を立て直し、自身の物語を書き換えるための舞台となる。エストゥディアンテスでの過去2度の在籍期間で、このDFは54試合に出場し、4得点を記録。2009年のコパ・リベルタドーレス制覇も成し遂げている。
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ベテランのリーダーシップが大陸制覇への野望を後押しする
ロホの加入のタイミングは、クラブの大陸制覇への野望が懸かるこの局面で、メディーナに即戦力となる経験豊富なリーダーをもたらすものだ。フラメンゴとの重要な第1戦が目前に迫る中、このベテランが起用可能であることは、まさにチームが最も必要としている時に守備の安定を提供する。
月曜日に契約書へサインが済めば、焦点はすぐさま試合に向けた準備の中で彼を組み込むことへ移る。エストゥディアンテスをブラジルの強豪撃破、そして再びコパ・リベルタドーレス決勝進出へ導くことができれば、キャリアをスタートさせたクラブでの彼の歩みに、決定的な締めくくりを与えることになる。
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