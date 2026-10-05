ラシンからの正式発表はなお待たれているものの、この移籍の金銭的枠組みはすでに完全に整っている。エストゥディアンテスは、ロホの契約残り3カ月分に対して約80万ドルを提示。これに加え、DFが出場したシティ・ベルのクラブの全勝利に連動する出来高ボーナスも含まれている。

ロホはこの移籍を実現させるため、自ら動いた。すべての始まりのクラブでコパ・リベルタドーレスに出場し、自身のキャリアを終えたいという強い決意があったためだ。この左利きのセンターバックは、ティタ・マッティウシ練習場での最近のトレーニング参加を拒否し、さらにラシンが自身に負っていた債務のかなりの部分を放棄することにも同意した。すべての条件が満たされたことで、ミリートは姿勢を軟化させ、DFが月曜日に2027年12月までの契約にサインする道筋が開かれた。