オモニア・ニコシアは、新たなUEFAヨーロッパリーグシーズンの初戦でスペインのセルタ・ビーゴを相手に記憶に残る1-0の勝利を収め、歴史的な白星を祝った。元マンチェスター・ユナイテッドDFヘニング・ベルグ監督に率いられたキプロスのクラブは、本拠地で規律あるパフォーマンスを披露し、欧州での戦いを最高の形でスタートさせた。決勝点が生まれたのは試合終盤だった。DFユレ・バルコヴェツが88分、ペナルティーエリア外から圧巻のシュートを突き刺し、均衡を破った。

この激闘の末の勝利でチームの欧州での戦いは夢のような幕開けとなり、サポーターは熱狂に包まれた。