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元マンチェスター・ユナイテッドDFヘニング・ベルグ率いるオモニア・ニコシア、UEL初戦でセルタ・ビーゴに歴史的な1-0勝利
欧州初戦で歴史的勝利
オモニア・ニコシアは、新たなUEFAヨーロッパリーグシーズンの初戦でスペインのセルタ・ビーゴを相手に記憶に残る1-0の勝利を収め、歴史的な白星を祝った。元マンチェスター・ユナイテッドDFヘニング・ベルグ監督に率いられたキプロスのクラブは、本拠地で規律あるパフォーマンスを披露し、欧州での戦いを最高の形でスタートさせた。決勝点が生まれたのは試合終盤だった。DFユレ・バルコヴェツが88分、ペナルティーエリア外から圧巻のシュートを突き刺し、均衡を破った。
この激闘の末の勝利でチームの欧州での戦いは夢のような幕開けとなり、サポーターは熱狂に包まれた。
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バルコベツの終盤の見事なプレーが勝利を決定づける
決勝点を挙げたユレ・バルコベツは試合後、格上の相手に対するチーム全体の奮闘を振り返り、その粘り強さを強調した。セルタ・ビーゴは前半を通じて絶えず脅威となり、いくつもの好セーブを強いたが、オモニアは組織を保ち、訪れた好機を生かした。
「ゴールだけでなく、この素晴らしい勝利がとてもうれしい。このまま続けていかなければならない」とバルコベツは語った。「セルタは非常に良いチームで、良いチャンスも作っていた。それだけに、僕たちの勝利の価値はさらに高まる。もし自分のシュートを試す機会があれば、そうするつもりだ」
ベルフが戦術的規律とエネルギーを称賛
ヘッドコーチで元マンチェスター・ユナイテッドのスターでもあるヘニング・ベルグは、選手たちへの大きな誇りを口にし、試合のプレッシャーと戦術的要求への対応を称賛した。特に後半は相手に押し込まれる時間帯もあったが、チームは守備の形を維持し、その後に決定的な一撃を見舞った。
ベルグは「大きな勝利であり、選手たちが試合、相手のプレッシャー、そして切り替えの局面にどう対応したかについて非常に感銘を受けている。私たちはこの勝利を喜ばなければならない。大きな勝利であり、素晴らしい成功だ」と述べた。
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国内の試合に向けて迅速な対応
ベルグ監督の下でUEFAヨーロッパリーグのシーズン開幕戦において欧州の名門相手から大きな勝利を確保したオモニアだが、国内での戦いが控える中、祝福に長く浸っている余裕はない。チームはすぐさま意識をリーグ戦へ切り替え、日曜夜に予定されているクラサヴァENY戦に臨まなければならない。この歴史的な欧州の夜の勢いを維持することが、複数大会を並行して戦う中での最大の目標となる。
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