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元マンチェスター・ユナイテッド、インテルDFダルミアンがフリー移籍でボローニャ加入を完了
ダルミアン、セリエA復帰を決定づける
ボローニャは、ベテランのサイドバックであるダルミアンの加入を正式に発表した。これにより、元マンチェスター・ユナイテッドとインテルのスターが、フリー移籍でセリエAに復帰することになった。36歳のダルミアンはイタリア1部で豊富な経験を持ち、これまでミランで6試合、パレルモで16試合、トリノで151試合、パルマで37試合、そしてインテルで218試合に出場している。
この契約はボローニャにとって大きな後押しとなる。同クラブは守備陣に深刻な負傷者が出たことで、補強市場に動かざるを得なかった。複数ポジションをこなせるこのDFは、2026-27シーズン終了までスタディオ・レナト・ダッラーラにとどまる契約にサインした。『Football Italia』によれば、この合意には、加入1年目に一定のパフォーマンス目標を満たした場合、クラブがさらに12カ月契約を延長できる特定の条項も含まれている。
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輝かしいキャリアは続く
この機会は、ボローニャの右SBエミル・ホルムが重傷を負ったことを受けて生まれた。ホルムは9月から10月の中断期間中、スウェーデン代表としての活動中にその負傷を負った。その後、手術を受けており、4カ月から6カ月の離脱が見込まれているため、フリーエージェントとなってから3カ月あまりのマッテオ・ダルミアンに、セリエA復帰の道が開かれた。
年齢を重ねてはいるものの、ダルミアンはその信頼性と戦術理解の高さによって、今なお欧州サッカー界で高く評価される存在である。インテルで成功を収めた在籍期間には、全公式戦で218試合に出場し、クラブの近年の支配的な時代を支える重要な存在として地位を確立した。その獲得タイトルも非常に充実しており、ミラノでの時間の中でセリエA優勝3回、コッパ・イタリア制覇3回、スーペルコッパ・イタリアーナ優勝3回を誇る。
国内での成功に加え、元トリノの選手であるダルミアンは、2023年と2025年のチャンピオンズリーグ決勝にも出場したが、インテルはいずれも準優勝に終わった。
直ちに対応可能だ
ダルミアンに新天地へ順応する時間はあまりない見込みで、すぐに試合日のメンバーに組み込まれるとみられている。このベテランは、日曜午後に敵地でレッチェと対戦するボローニャの次節リーグ戦に向けて出場可能となっている。
移籍に先立ち、報道によれば、このベテランSBにはインテル退団後、複数の昇格組クラブが関心を示しており、さらにサン・シーロでピッチ外の役職も提示されていたという。
- AFP
ボローニャの厳しいスタート
厳しいシーズンの滑り出しとなったものの、ボローニャは現在セリエA順位表で18位に低迷しており、開幕から5試合で2分け3敗、勝ち点はわずか2となっている。
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