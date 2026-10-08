元マンチェスター・ユナイテッド、インテルDFダルミアンがフリー移籍でボローニャ加入を完了

この機会は、ボローニャの右SBエミル・ホルムが重傷を負ったことを受けて生まれた。ホルムは9月から10月の中断期間中、スウェーデン代表としての活動中にその負傷を負った。その後、手術を受けており、4カ月から6カ月の離脱が見込まれているため、フリーエージェントとなってから3カ月あまりのマッテオ・ダルミアンに、セリエA復帰の道が開かれた。

年齢を重ねてはいるものの、ダルミアンはその信頼性と戦術理解の高さによって、今なお欧州サッカー界で高く評価される存在である。インテルで成功を収めた在籍期間には、全公式戦で218試合に出場し、クラブの近年の支配的な時代を支える重要な存在として地位を確立した。その獲得タイトルも非常に充実しており、ミラノでの時間の中でセリエA優勝3回、コッパ・イタリア制覇3回、スーペルコッパ・イタリアーナ優勝3回を誇る。

国内での成功に加え、元トリノの選手であるダルミアンは、2023年と2025年のチャンピオンズリーグ決勝にも出場したが、インテルはいずれも準優勝に終わった。