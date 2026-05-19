(C)Getty Images
翻訳者：
元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリム氏が、オールド・トラッフォード退任後初めて、チャンピオンズリーグ2度制したクラブの指揮官に就く見込みだ。
ベンフィカが監督交代を準備する中、アモリムが候補に浮上
1月にマンチェスター・ユナイテッドを解任されたアモリム（41歳）が、ベンフィカでモウリーニョの後任監督として復帰間近だ。同紙によると、ベンフィカはアモリムを最有力候補と見ており、ポルトガルでは古巣スポルティングでの成功が評価されている。
イングランドでの苦戦にもかかわらず、スポルティングCPでの成功によりポルトガル国内での評価は依然として高い。モウリーニョのレアル・マドリード移籍が濃厚となり、ベンフィカは来季体制の準備を開始。アモリンを新監督の最有力候補と見る。
- AFP
モウリーニョ、レアル・マドリード移籍の噂
報道によると、モウリーニョ監督はベンフィカでリーグ戦無敗ながら3位に終わり、チャンピオンズリーグ出場権を得られなかった。それでもレアル・マドリードが復帰を打診しているという。
ベンフィカを率いて1年足らずで、モウリーニョはレアル・マドリードのペレス会長から監督就任の打診を受けたとされ、この動きでアモリムがベンフィカ監督に就く可能性が出てきた。
元マンチェスター・ユナイテッド監督にとって馴染み深い環境
ベンフィカへの移籍は、アモリムにとって特別な意味を持つだろう。現役時代、彼はリスボンのクラブでプレーし、2017年にルイ・コスタがスポーツディレクターを務める同クラブで引退した。その後、彼は欧州屈指の若手監督に成長し、2021年と2024年にスポルティングでポルトガルリーグを2度制した。 2020年にはブラガで、その後スポルティングでもポルトガルリーグカップを2度制した。現在会長であるコスタは今もアモリムを高く評価しており、その信頼関係がベンフィカの招聘の背景にある。
- Getty Images Sport
アモリムはプレミアリーグでの苦戦を乗り越え、再起を目指す。
アモリムのマンチェスター・ユナイテッドでの監督生活は、チーム内の不和と不振により幕を閉じた。プレミアリーグのリーズ戦の引き分け直後、新年早々に解任された。オールド・トラッフォードでは63試合を指揮し、25勝23敗だった。ベンフィカへの復帰は、彼にとって慣れ親しんだ環境で監督業を再スタートする好機となるかもしれない。