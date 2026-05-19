1月にマンチェスター・ユナイテッドを解任されたアモリム（41歳）が、ベンフィカでモウリーニョの後任監督として復帰間近だ。同紙によると、ベンフィカはアモリムを最有力候補と見ており、ポルトガルでは古巣スポルティングでの成功が評価されている。

イングランドでの苦戦にもかかわらず、スポルティングCPでの成功によりポルトガル国内での評価は依然として高い。モウリーニョのレアル・マドリード移籍が濃厚となり、ベンフィカは来季体制の準備を開始。アモリンを新監督の最有力候補と見る。