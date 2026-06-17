ポートマン・ロードでの監督解任は、マッケナがチームをトップリーグに復帰させてくれると期待していたサポーターに大きな打撃を与えた。40歳のマッケナは、クラブで多くの成果を挙げながら辞任を決断。フルハム監督への噂もあったが、本人は「リフレッシュしたい」と退任の理由を明かした。

退任会見では「今が身を引く時期だと感じた。成し遂げた進歩に誇りを持ち、未来に希望を抱いている」と語った。リーグ・ワン最下位からトップリーグへ導いた功労者の去就は、大きな穴となる。