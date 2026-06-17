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Ole Gunnar Solskjaer Manchester UnitedGetty
Muhammad Zaki

翻訳者：

元マンチェスター・ユナイテッド監督のオーレ・グンナー・ソルスクヤール氏が、イングランドのサッカー界に電撃復帰する見込み。

O. Solskjaer
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン
キーラン・マッケナ

イプスウィッチ・タウンが新監督を探している。オーレ・グンナー・ソルスクヤール氏がプレミアリーグに復帰する可能性があると報じられた。キエラン・マッケナ監督の突然の退任を受け、元マンチェスター・ユナイテッド監督の同氏が最有力候補に浮上している。

  • ソルシャール、ポートマン・ロードの監督候補に名乗りを上げる

    BBCによると、イプスウィッチ・タウンはトップリーグ復帰へ向け、ソルシャール監督の招聘を検討している。ソルシャールは昨年ベシクタシュを退任後、表舞台から離れていたが、イングランドでの再挑戦に意欲を示しているという。彼はマンチェスター・ユナイテッドを率いた2020-21シーズンに2位に導いた。

    今夏プレミアリーグ復帰を決めた直後、キアラン・マッケナ監督の退任発表を受け、その縁はより切実だ。マッケナはマンチェスター・ユナイテッド時代にソルシャールのアシスタントを務め、去就する英雄と新指揮官候補をつなぐ。


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  • West Ham United FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    オニールも候補に挙がっている

    ソルスクジャーはメディアの注目を集めるが、イプスウィッチが検討しているのは彼だけではない。ストラスブールを率いるゲイリー・オニールも有力候補だ。オニールはボーンマスやウルヴァーハンプトンで監督を務め、確かな実績を積んだ。また、ブリストル・シティ時代からイプスウィッチ最高経営責任者マーク・アシュトンと協力関係にある。

    1月に加入したオニールをストラスブールは残留させたいとされるが、プレミアリーグ復帰のチャンスは魅力的だ。クラブは、近年の勢いを維持できる監督を求めている。

  • マッケナの後任探し

    ポートマン・ロードでの監督解任は、マッケナがチームをトップリーグに復帰させてくれると期待していたサポーターに大きな打撃を与えた。40歳のマッケナは、クラブで多くの成果を挙げながら辞任を決断。フルハム監督への噂もあったが、本人は「リフレッシュしたい」と退任の理由を明かした。

    退任会見では「今が身を引く時期だと感じた。成し遂げた進歩に誇りを持ち、未来に希望を抱いている」と語った。リーグ・ワン最下位からトップリーグへ導いた功労者の去就は、大きな穴となる。

  • Besiktas v Gaziantep - Turkish Super LeagueGetty Images Sport

    ソルシャールが頂点へ戻る道のり

    ソルシャールにとって、これはマンチェスター・ユナイテッドの厳しい監視から離れ、実力を示す好機だ。2021年にレッドデビルズを去った後、彼は一時休養し、トルコで短期間指導した。昨季はオールド・トラッフォードへの復帰が検討されたが、クラブが新方向を探り、最終的にマイケル・キャリックが選ばれた。

    一方、イプスウィッチはマッケナ監督の下、2012年のサウサンプトン以来となる3部からの連続昇格を果たし、期待が高まっている。誰が指揮を執っても、すでにプレッシャーに慣れたチームを引き継ぐことになる。