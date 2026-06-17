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元マンチェスター・ユナイテッド監督のオーレ・グンナー・ソルスクヤール氏が、イングランドのサッカー界に電撃復帰する見込み。
ソルシャール、ポートマン・ロードの監督候補に名乗りを上げる
BBCによると、イプスウィッチ・タウンはトップリーグ復帰へ向け、ソルシャール監督の招聘を検討している。ソルシャールは昨年ベシクタシュを退任後、表舞台から離れていたが、イングランドでの再挑戦に意欲を示しているという。彼はマンチェスター・ユナイテッドを率いた2020-21シーズンに2位に導いた。
今夏プレミアリーグ復帰を決めた直後、キアラン・マッケナ監督の退任発表を受け、その縁はより切実だ。マッケナはマンチェスター・ユナイテッド時代にソルシャールのアシスタントを務め、去就する英雄と新指揮官候補をつなぐ。
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オニールも候補に挙がっている
ソルスクジャーはメディアの注目を集めるが、イプスウィッチが検討しているのは彼だけではない。ストラスブールを率いるゲイリー・オニールも有力候補だ。オニールはボーンマスやウルヴァーハンプトンで監督を務め、確かな実績を積んだ。また、ブリストル・シティ時代からイプスウィッチ最高経営責任者マーク・アシュトンと協力関係にある。
1月に加入したオニールをストラスブールは残留させたいとされるが、プレミアリーグ復帰のチャンスは魅力的だ。クラブは、近年の勢いを維持できる監督を求めている。
マッケナの後任探し
ポートマン・ロードでの監督解任は、マッケナがチームをトップリーグに復帰させてくれると期待していたサポーターに大きな打撃を与えた。40歳のマッケナは、クラブで多くの成果を挙げながら辞任を決断。フルハム監督への噂もあったが、本人は「リフレッシュしたい」と退任の理由を明かした。
退任会見では「今が身を引く時期だと感じた。成し遂げた進歩に誇りを持ち、未来に希望を抱いている」と語った。リーグ・ワン最下位からトップリーグへ導いた功労者の去就は、大きな穴となる。
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ソルシャールが頂点へ戻る道のり
ソルシャールにとって、これはマンチェスター・ユナイテッドの厳しい監視から離れ、実力を示す好機だ。2021年にレッドデビルズを去った後、彼は一時休養し、トルコで短期間指導した。昨季はオールド・トラッフォードへの復帰が検討されたが、クラブが新方向を探り、最終的にマイケル・キャリックが選ばれた。
一方、イプスウィッチはマッケナ監督の下、2012年のサウサンプトン以来となる3部からの連続昇格を果たし、期待が高まっている。誰が指揮を執っても、すでにプレッシャーに慣れたチームを引き継ぐことになる。