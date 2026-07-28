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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

元マンチェスター・ユナイテッドのハビエル・“チチャリート”・エルナンデスが、最後の試合から8カ月以上を経て、米国への電撃移籍を決めた。

移籍情報
ハビエル・エルナンデス
USL ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
マンチェスター・ユナイテッド

メキシコ代表歴代最多得点者ハビエル・「チチャリート」・エルナンデスが、USLチャンピオンシップの新チーム「アトレティコ・ダラス」へ電撃移籍した。38歳の元マンチェスター・ユナイテッドFWは、2025年11月に古巣チバスで最後に公式戦に出場して以来、競技から離れていたが、2027年シーズンを控えたこのテキサス新チームを率いることで合意した。

  • ヘルナンデス、アメリカ復帰を決定

    「チチャリート」の愛称で親しまれるストライカーが、USLチャンピオンシップの新参チーム、アトレティコ・ダラスへ電撃移籍した。 2025年11月30日に古巣チバスでプレーして以来、公式戦から遠ざかっていた。その試合では76分に途中出場したが、86分のPKを失敗し、ホームでクルス・アスールに2－3で敗れた。元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのFWは、2027年に米国2部デビューを控えるアトレティコ・ダラスにとってクラブ史上初の補強となった。


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  • 「勝利の文化を築く一助になりたい」

    2026年W杯でフォックスの解説者を終えた後、引退説が浮上していたヘルナンデスは、新天地での挑戦でその噂を払拭した。38歳のベテランはSNSで「やあ、ダラス。僕はここにいる。一緒に歴史を築こう」とファンにメッセージを送った。

    別の声明では、テキサスでの挑戦が単なる引退公演ではないと強調。「ダラスには、サッカーへの情熱、多様性、未来を反映したクラブがふさわしいと信じている。

    勝利の文化を築き、ノーステキサスの若手を刺激し、サポーターが最初から信じられるチームを作りたい。キャリアを締めくくるためではなく、ダラスにサッカーの未来を築くために来たのです」



  • ダラス首脳陣が注目度の高い新戦力を称賛

    2月に元ラ・リーガ、リーグ・アン選手であるピーター・ルシンが初監督に就任。続くエルナンデスの加入でチームに勢いが加わった。ベテランストライカーの加入により、初日からロッカールームに高いプロ意識が根付くと期待されている。

    この画期的な補強について、スポーツディレクターのブライアン・コーコランは次のように語った。「ハビエルはピッチ上で世界クラスの実力を示し、同時にプロ意識、責任感、勝利への強い意志をもたらす。これらの資質はロッカールームに広がり、我々が初日から求めているものだ。指導者としての姿勢とピッチ上のパフォーマンスが相まり、当クラブにとって理想的な第一弾の補強となった。」

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    デビューに向けた準備が始まる

    アトレティコ・ダラスは2027年の公式戦デビューまでに、チームを構築し中核体制を確立する十分な時間を持つ。ヘルナンデスはメキシコでの最終シーズンで3得点にとどまったため、フィジカル向上と得点感覚の研鑽に注力する。この移籍は、USLが2028年に新設予定のトップリーグ「USLプレミア」を見据えた戦略的な足がかりとなる。

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