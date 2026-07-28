2026年W杯でフォックスの解説者を終えた後、引退説が浮上していたヘルナンデスは、新天地での挑戦でその噂を払拭した。38歳のベテランはSNSで「やあ、ダラス。僕はここにいる。一緒に歴史を築こう」とファンにメッセージを送った。

別の声明では、テキサスでの挑戦が単なる引退公演ではないと強調。「ダラスには、サッカーへの情熱、多様性、未来を反映したクラブがふさわしいと信じている。

勝利の文化を築き、ノーステキサスの若手を刺激し、サポーターが最初から信じられるチームを作りたい。キャリアを締めくくるためではなく、ダラスにサッカーの未来を築くために来たのです」







