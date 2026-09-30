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元マンチェスター・ユナイテッドのセンターバック、クリス・スモーリングが、サウジアラビアでのプレーを経てフリートランスファーでポルトに加入
ドラゴンズがベテラン守備陣の補強に成功
FCポルトは、元マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表DFスモーリングをフリー移籍で獲得したと発表した。36歳の同選手は、アル・ファイハでサウジ・プロリーグでの2年間を経て、ポルトガル王者に加わる。
この契約は、国内での支配を維持しつつ大陸の舞台でも戦おうとするポルトにとって、抜け目のない補強となる。ポルトはまた、競技面の目標達成次第で契約延長オプションが発動されることも確認している。
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ファリオリがポルトの最終ラインにエリート級の経験を加える
スモーリングは、フランチェスコ・ファリオーリ監督のチームに大きな経験値をもたらす存在だ。マンチェスター・ユナイテッドでの10年間でプレミアリーグ2度の優勝を果たし、その後はローマの初代UEFAヨーロッパ・カンファレンスリーグ制覇にも貢献した。オールド・トラフォードでの時間によって、彼はイングランド屈指の信頼できるDFの一人としての地位を確立した一方、その後のセリエA移籍では、異なる戦術環境にも自身のプレーを適応させ、なおかつノックアウト方式の最高レベルの舞台で戦えることを証明した。
ポルトは現在、プリメイラ・リーガ開幕から7試合で勝ち点21のパーフェクトな成績を収めて首位に立っており、2位ベンフィカに5ポイント差をつけている。ただ、その国内での支配的な戦いぶりとは対照的に、チャンピオンズリーグでは不安定なスタートとなっており、グループステージ初戦ではマンチェスター・シティにホームで0-2の敗戦を喫した。
輝かしいキャリアはポルトガルで続く
このセンターバックはイングランド代表として31試合に出場し、2014年ワールドカップとユーロ2016でも母国を代表した。その国際舞台での実績は、ポルトが陣容に加えるクオリティーの高さをさらに裏付けている。
サウジアラビアに移る前、スモーリングはメイドストーン・ユナイテッド、ミルウォール、フルアムでもプレーした。フルアム時代にサー・アレックス・ファーガソンの目に留まり、それが大きな注目を集めたマンチェスター移籍につながった。
ポルト、スモーリング加入を歓迎
ポルトは、この経験豊富なDFの大物加入を祝福し、欧州各地で築いてきたトップリーグでの豊富な実績と、タイトルに彩られたキャリアを強調した。ポルトガルのクラブが発表した声明には、次のように記されている。「FCポルトは、国際経験を備え、世界最高峰のリーグで実績を証明してきた新たなDFを獲得した。クリス・スモーリングは今季終了までの契約に、さらに1年延長のオプション付きでサインし、移籍金なしで国内王者に加わる」
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