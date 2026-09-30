スモーリングは、フランチェスコ・ファリオーリ監督のチームに大きな経験値をもたらす存在だ。マンチェスター・ユナイテッドでの10年間でプレミアリーグ2度の優勝を果たし、その後はローマの初代UEFAヨーロッパ・カンファレンスリーグ制覇にも貢献した。オールド・トラフォードでの時間によって、彼はイングランド屈指の信頼できるDFの一人としての地位を確立した一方、その後のセリエA移籍では、異なる戦術環境にも自身のプレーを適応させ、なおかつノックアウト方式の最高レベルの舞台で戦えることを証明した。

ポルトは現在、プリメイラ・リーガ開幕から7試合で勝ち点21のパーフェクトな成績を収めて首位に立っており、2位ベンフィカに5ポイント差をつけている。ただ、その国内での支配的な戦いぶりとは対照的に、チャンピオンズリーグでは不安定なスタートとなっており、グループステージ初戦ではマンチェスター・シティにホームで0-2の敗戦を喫した。