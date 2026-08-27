37歳の同選手は、ラ・ロマレーダへの復帰が自身のプロキャリアにおける究極の夢だと強調した。

その決断について『BBC Sport』に説明したエレーラは、こう語っている。「これはおそらく、私がかなえたかった最後の夢だ。家に戻ること、自分が育った場所へ戻ることだ。そこは私にプロになる機会を与えてくれた場所で、サッカー選手としてだけではなく、人としてもそうだった。そして私は今でも情熱を持っているし、今でもその思いがある。今でもサッカーへの愛があるし、それを故郷でできることは、自分のキャリアを終える上で最高の形だ。スペインでは、それを『円を閉じる』と言うんだ」

また、エレーラは自身の給与をクラブの財団に寄付する決意も強調した。「私は契約を必要としていない。私はとても成功したキャリアを歩んできた。自分のお金の管理もしてきた。これは自分自身に贈ることのできるプレゼントなんだ。あのシャツを着ること、それも無償で。自分のクラブ、自分のチーム、自分の街を助けたかったからだ。これは私がやりたかったことだし、私にできることでもある。そして、助けるためだけにここにいられることをとても誇りに感じている。私はお金や契約のことは考えていない。それができることを光栄に感じている」