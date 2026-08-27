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元マンチェスター・ユナイテッドのスター、アンデル・エレーラが「最後の夢」をかなえる。レアル・サラゴサのためにスペイン3部へ降りる決断をした理由を語った。
エレーラがサラゴサに復帰へ
経験豊富なMFは、世界各地で15年間プレーした末に、正式にサラゴサへ復帰した。エレーラはこの夏にボカを離れ、スペイン3部でプレーすることを選んだ。この大胆な決断は、長年の財政難と度重なる降格を経たサラゴサの復活を後押しするためだけに下されたものだ。
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スペイン人、キャリアの円環を閉じる
37歳の同選手は、ラ・ロマレーダへの復帰が自身のプロキャリアにおける究極の夢だと強調した。
その決断について『BBC Sport』に説明したエレーラは、こう語っている。「これはおそらく、私がかなえたかった最後の夢だ。家に戻ること、自分が育った場所へ戻ることだ。そこは私にプロになる機会を与えてくれた場所で、サッカー選手としてだけではなく、人としてもそうだった。そして私は今でも情熱を持っているし、今でもその思いがある。今でもサッカーへの愛があるし、それを故郷でできることは、自分のキャリアを終える上で最高の形だ。スペインでは、それを『円を閉じる』と言うんだ」
また、エレーラは自身の給与をクラブの財団に寄付する決意も強調した。「私は契約を必要としていない。私はとても成功したキャリアを歩んできた。自分のお金の管理もしてきた。これは自分自身に贈ることのできるプレゼントなんだ。あのシャツを着ること、それも無償で。自分のクラブ、自分のチーム、自分の街を助けたかったからだ。これは私がやりたかったことだし、私にできることでもある。そして、助けるためだけにここにいられることをとても誇りに感じている。私はお金や契約のことは考えていない。それができることを光栄に感じている」
ベテラン勢がクラブ再建を目指す
サラゴサは2012-13シーズンのラ・リーガ降格以降、苦しい時期を過ごし、最終的にはスペイン3部まで転落した。
クラブ再建の使命について語り、元アスレティック・クルブのスターはこう付け加えた。「もちろん、私たちすべてのサラゴシスタにとって本当に悲しいことだった。レアル・サラゴサは欧州の舞台にいるべきクラブであり、タイトルを争い、スペインや欧州のビッグクラブとしのぎを削るべき存在だ。
「自分のクオリティー、経験、そして情熱を注ぎ、所属すべき場所へ戻れるようチームを助けたい。だが、自分が来た初日から、過去についてあまり多くを語りたくはなかった。私たちは何を間違えたのかについて、あまりにも多くを語り過ぎてきた。
「なぜあんなことが起きたのかを考え続けるのは、いつも私たちの心をむしばんでいる。いつもネガティブなことばかり考えてしまう。過去に起きたことを嘆くのはもうやめよう。未来を築いていこう。毎日、笑顔でトレーニングに来よう」
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過酷な昇格への戦いが始まる
エレーラは今週末、サラゴサがヒムナスティック・デ・タラゴナの本拠地に乗り込む一戦で感慨深いデビューを果たす見通しだ。ベテランMFの試合勘は、スペイン3部という厳しい舞台でいきなり試されることになる。欧州トップレベルで培った豊富な経験は、熾烈なシーズンを勝ち抜き、セグンダ・ディビシオン昇格を目指すチームを導く上で大きな力となるはずだ。
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