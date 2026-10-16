エレーラは現在、金銭的な報酬を受け取らずにプレーしている。少年時代を過ごしたクラブ、サラゴサに復帰した後のことだ。37歳のエレーラは、スペインのクラブが3部での戦いを乗り切る力になるため、思い入れのあるクラブに戻った。オールド・トラッフォードでの5年間に多額の収入を得た後、パリ・サンジェルマンでもさらに数百万単位の収入を得ていた。

キャリアをスタートさせた場所に戻ったスペイン人選手は、週給5500ポンドの全額をクラブの財団に直接寄付している。コパ・デル・レイを6度制したサラゴサにとって、今回の復帰は重大な局面で実現した。クラブは10年にわたる財政問題と法的な論争を経て、5月にプロサッカーの舞台から離れた。