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Lanus v Boca Juniors - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

元マンチェスター・ユナイテッドのスター、アンデル・エレーラが少年時代を過ごしたレアル・サラゴサで無報酬でプレーする決断をした理由を明かす

アンデル・エレーラ
サラゴサ
マンチェスター・ユナイテッド
プレミアリーグ
プリメーラ・フェデラシオン

元マンチェスター・ユナイテッドMFのアンデル・エレーラが、少年時代に所属したレアル・サラゴサで無給でプレーする決断を下した理由を明かした。ベテラン選手は、長年の混乱を経たスペインのクラブの再建を支えるため、週給の全額をクラブに寄付している。

  • 助けるために帰る

    エレーラは現在、金銭的な報酬を受け取らずにプレーしている。少年時代を過ごしたクラブ、サラゴサに復帰した後のことだ。37歳のエレーラは、スペインのクラブが3部での戦いを乗り切る力になるため、思い入れのあるクラブに戻った。オールド・トラッフォードでの5年間に多額の収入を得た後、パリ・サンジェルマンでもさらに数百万単位の収入を得ていた。

    キャリアをスタートさせた場所に戻ったスペイン人選手は、週給5500ポンドの全額をクラブの財団に直接寄付している。コパ・デル・レイを6度制したサラゴサにとって、今回の復帰は重大な局面で実現した。クラブは10年にわたる財政問題と法的な論争を経て、5月にプロサッカーの舞台から離れた。

  • Boca Juniors v Barcelona SC - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    自身のルーツに恩返し

    エレーラは、リオ・ファーディナンド・プレゼンツのYouTubeチャンネルで、無報酬でプレーすると自ら申し出た理由を明かした。プロとしてのキャリアを歩めたのは、最初にチャンスを与えてくれたチームのおかげだと考えている。

    「このクラブと、ここにいる人たちには本当に感謝している」とエレーラは説明した。「レアル・サラゴサがなければ、僕はおそらくプロ選手になれなかった。今、クラブが苦しい状況にある中で、僕たち全員、ファンである僕たちには、チームとクラブを助ける責任があると思う」

    このMFは、これまでに収めた成功が金銭面での決断を容易にしたとも語った。「サッカーでも、お金の面でも、自分が成し遂げたことをとても誇りに思っている。だから、僕にお金は必要ない。無報酬でプレーしたかった」

  • 情熱と誇りを原動力に

    エレーラはスパイクを脱ぐ前にサッカーへ恩返しをし、後に残るものを築きたいという強い思いを語った。故郷に戻ることは、仕事ではなく、愛情から果たすべき務めだと考えている。

    「サッカーにも何かを還元しなければならないと思う。だからこれをやりたかったんだ。僕はプロサッカー選手であるだけでなく、サッカーファンでもあるし、自分のやっていることが大好きだからね」とエレーラは語った。「そして、いつか、おそらく近いうちに引退したとき、現役時代に自分がしてきたことを誇りに思いたいんだ」

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    昇格を目指して

    その賭けは、シーズン序盤のピッチ上で実を結びつつあるようだ。レアル・サラゴサは開幕からの7試合で5勝を挙げ、現在プリメーラ・フェデラシオンのグループBで首位に立っている。チームが上位ディビジョンへの即時復帰を目指すなか、エレーラはこの好調を維持することに力を注ぐ。好結果を重ねるたびに、クラブはピッチ外での苦境を乗り越えることに一歩近づく。

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