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元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が劇的な100分目のゴールを決め、コンゴ民主共和国を1974年以来となるワールドカップ出場へと導いた
トゥアンゼベが半世紀にわたる苦悩に終止符を打つ
コンゴ民主共和国は、過酷な13試合にわたる予選を勝ち抜き、メキシコで行われた緊迫した大陸間プレーオフ決勝で延長戦の末1-0で勝利し、北米大会への出場権を獲得した。 100分、バーンリーのトゥアンゼベが予想外のヒーローとなり、コーナーキックから押し込んで、ジャマイカの粘り強い抵抗をようやく打ち破った。この結果は、セバスチャン・デサブレ監督にとって記念すべき偉業となった。同監督率いるチームは、アフリカの強豪であるカメルーンやナイジェリアをも退けて、本大会への出場権を獲得していた。
- AFP
夢が現実になった
ユース時代からトップチーム時代まで17年間をオールド・トラッフォードで過ごしたトゥアンゼベにとって、このゴールはこれまでの代表キャリアにおける最高峰の瞬間となった。 試合終了のホイッスルが鳴った後、28歳の彼は明らかに感極まった様子で、若き有望株から国民的アイコンへと至る道のりを振り返った。彼は記者団にこう語った。「国のために決勝ゴールを決めること、これこそが、少年時代の夢だった。それが現実となり、本当に幸せだ。自分の国のために成し遂げられたことを、心から誇りに思う。」
実力派が揃ったチーム
「レオパード」の予選突破は決してまぐれではない。デサブレ監督は、ヨアン・ウィッサやアーロン・ワン＝ビサカを含む5人の現役プレミアリーグ選手を擁する、極めて競争力の高いチームを編成したからだ。この現代的なチームは、1974年にザイールとして知られ、無得点のままワールドカップを去った当時のチームとは対照的である。キャプテンのシャンセル・ムベンバは、世界的な強豪国と対戦するという大きな課題に集中し続けている。
リールのDFは次のように語った。「予選突破を喜びつつも、練習を怠ることはない。4年ごとにワールドカップに出場する強豪国と対戦することになるのは分かっている。謙虚さを忘れず、地に足をつけて、努力を続けていく。容易なことではないが、サポーターや国民を誇りに思ってもらえるよう、全力を尽くすつもりだ。」
- AFP
手強いグループKが待ち受けている
コンゴ民主共和国は、ポルトガル、ウズベキスタン、コロンビアと同じグループKという厳しいグループに入り、決勝トーナメントの1回戦でイングランドとの対戦の可能性も控えている。ジャマイカを破った直後のチームの調子は絶好調だが、プレーオフのダークホースから本大会の競争相手へと立ち直らなければならない。北米へ向かう前に、トゥアンゼベやウィッサといったイングランドを拠点とする主力選手たちのコンディションを、国内リーグシーズンの終盤にかけて維持することが極めて重要となる。