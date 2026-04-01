元マンチェスター・ユナイテッドのスター選手が劇的な100分目のゴールを決め、コンゴ民主共和国を1974年以来となるワールドカップ出場へと導いた

「レオパード」の予選突破は決してまぐれではない。デサブレ監督は、ヨアン・ウィッサやアーロン・ワン＝ビサカを含む5人の現役プレミアリーグ選手を擁する、極めて競争力の高いチームを編成したからだ。この現代的なチームは、1974年にザイールとして知られ、無得点のままワールドカップを去った当時のチームとは対照的である。キャプテンのシャンセル・ムベンバは、世界的な強豪国と対戦するという大きな課題に集中し続けている。

リールのDFは次のように語った。「予選突破を喜びつつも、練習を怠ることはない。4年ごとにワールドカップに出場する強豪国と対戦することになるのは分かっている。謙虚さを忘れず、地に足をつけて、努力を続けていく。容易なことではないが、サポーターや国民を誇りに思ってもらえるよう、全力を尽くすつもりだ。」