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元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、ボカ・ジュニアーズを退団し、スペイン2部クラブへ加入する見込み。
エレーラはアルゼンチンを離れる
『Sport』紙によると、エレーラは先週金曜日にボカ・ジュニアーズとの契約を解除し、退団手続きの最終段階にある。36歳の彼は現在パタゴニアで家族と休暇を過ごしているが、まもなくブエノスアイレスに戻りチームメイトに別れを告げる。
これは、彼がキャリアをスタートさせたレアル・サラゴサへの待望の復帰に向けた第一歩となる。サラゴサは彼の承諾を辛抱強く待っており、2024年の交渉時とは異なり、ヘレラは現在、クラブから高く評価されていると感じている。そのため、2部リーグへの移籍の可能性は大きく高まっている。
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怪我との闘いと残した功績
南米では度重なるコンディション不良に悩まされたエレーラ。2025年1月にボカ加入後、6種類の筋肉けがで32試合を欠場し、今季は12試合1ゴールにとどまる。それでもベテランは実績が語る。
全盛期はマンチェスター・ユナイテッドで189試合20得点をマークし、ヨーロッパリーグとFAカップを制した。パリ・サンジェルマンでは95試合出場しリーグ2連覇、その後アスレティック・クラブでも189試合プレーした。サラゴサは彼の近年の不調を理解しつつも、卓越した才能とリーダーシップに大きな期待を寄せている。
戦略的な契約締結
スペインのクラブは、この獲得を重要な戦略と位置づけている。スポーツディレクターのラロ・アランテギ氏は、かつてのユース選手を獲得したいというクラブの強い意向を率直に語った。
「スポーツディレクターとして、アンデルが1％でも可能性があれば、必ず獲得する。彼は短期・中期・長期のすべてでクラブに不可欠だ。これほど手本となる選手はいない。わずかなチャンスでも、私は行動する」とアランテギは先週金曜日に語った。
クラブはリーグ最低年俸の3万5000ユーロ、1年契約を用意している。
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次は何が待っているのでしょうか？
ヘレラは7月にスペインへ帰国するまで、ブエノスアイレスで個人トレーニングを行いコンディションを維持する。サラゴサのオファーを正式に受諾すれば、契約はすぐにまとまると見込まれる。ファンは、この「放浪の息子」がチームをトップリーグへ導くと期待している。