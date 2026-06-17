元マンチェスター・ユナイテッドのスターは、ボカ・ジュニアーズを退団し、スペイン2部クラブへ加入する見込み。

『Sport』紙によると、エレーラは先週金曜日にボカ・ジュニアーズとの契約を解除し、退団手続きの最終段階にある。36歳の彼は現在パタゴニアで家族と休暇を過ごしているが、まもなくブエノスアイレスに戻りチームメイトに別れを告げる。

これは、彼がキャリアをスタートさせたレアル・サラゴサへの待望の復帰に向けた第一歩となる。サラゴサは彼の承諾を辛抱強く待っており、2024年の交渉時とは異なり、ヘレラは現在、クラブから高く評価されていると感じている。そのため、2部リーグへの移籍の可能性は大きく高まっている。



