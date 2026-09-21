サハは、プレミアリーグ優勝争いにおいてシティが最も強いチームだと断言した。トップリーグで劇的な週末の戦いが繰り広げられる中、王者アーセナルは大きな痛手を受け、シティがそれを生かして大きなリードを築くことを許した。

エンツォ・マレスカ監督率いるチームは、代表ウィーク前の中断期間に勝ち点3差で首位に立った状態で入ることを確実にした。エティハド・スタジアムでサンダーランドを相手に5-3で勝利し、敵地から乗り込んだFWブライアン・ブロビーの見事なハットトリックにも耐えてみせた。

アントワーヌ・セメンヨが決定的な2得点でホームチームをけん引。エンツォ・フェルナンデス、ラヤン・シェルキ、そしてアーリング・ハーランドも得点を挙げ、8ゴールが生まれた一戦で勝ち点3を手にした。