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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
翻訳者：

元マンチェスター・ユナイテッドのスターが、アーセナルではなくマンチェスター・シティをプレミアリーグ優勝候補の本命に指名

マンチェスター・シティ
アーセナル
プレミアリーグ

元マンチェスター・ユナイテッドFWルイ・サハは、アーセナルがブライトンに衝撃的な敗戦を喫したことで、プレミアリーグ優勝争いの勢いがマンチェスター・シティに傾いたと考えている。フランス人のサハは、豊富な経験と脅威的な中盤の創造性を理由に、マンチェスター・シティが今やリーグ最強のチームだと主張している。

  • マンチェスター・シティが勢いをつかむ

    サハは、プレミアリーグ優勝争いにおいてシティが最も強いチームだと断言した。トップリーグで劇的な週末の戦いが繰り広げられる中、王者アーセナルは大きな痛手を受け、シティがそれを生かして大きなリードを築くことを許した。

    エンツォ・マレスカ監督率いるチームは、代表ウィーク前の中断期間に勝ち点3差で首位に立った状態で入ることを確実にした。エティハド・スタジアムでサンダーランドを相手に5-3で勝利し、敵地から乗り込んだFWブライアン・ブロビーの見事なハットトリックにも耐えてみせた。

    アントワーヌ・セメンヨが決定的な2得点でホームチームをけん引。エンツォ・フェルナンデス、ラヤン・シェルキ、そしてアーリング・ハーランドも得点を挙げ、8ゴールが生まれた一戦で勝ち点3を手にした。

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    サハが層の厚さを際立たせる

    勢いの変化は、ユナイテッドとフランス代表の元FWルイ・サハも見逃していない。サハは『Sky Sports』で、このシーズンのタイトル争いにおいて、なぜ今はマンチェスター・シティが倒すべきチームだと見ているのかを説明した。

    「昨季の終盤に勢いを失ったとしても、アーセナルが最高の勢いを持っていたと誰もが言えると思う」とサハは述べた。「今のシティは、自分たちのミスを理解したと思う。まだ若い選手たちも台頭してきているが、このチームには経験がある。

    「中盤には強さと創造性の組み合わせが非常に大きい。だからこそ、彼らが最も強いチームだと思う。ベンチにもそれは言える。ジェレミー・ドクが戻ってくるからで、恐ろしいほどだ」

  • アーセナル、アメックスでつまずく

    サハのコメントは、アーセナルにとって惨憺たる週末の直後に出たものだ。シティのゴールラッシュの前日、アーセナルは今季プレミアリーグここまでで最大級の番狂わせとも言える敗戦を喫した。

    アウェーに乗り込んだチームは、熱狂的な雰囲気に包まれたアメックス・スタジアムでブライトンに0-3の完敗を喫した。前半にはパスカル・グロスとチャラランポス・コストラスが得点し、優勝を狙うアーセナルを動揺させた。

    後半の反撃への望みは、試合開始から60分を迎えたところで断たれた。チェマ・アンドレスがヘディングでネットを揺らし、試合の行方を決定づけたことで、アーセナルにとっては惨めな午後となった。

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  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    中断明けを見据えて

    このインターナショナルブレイクは、優勝を争う両チームにとって、重要な連戦を前に立て直しを図る機会となる。アーセナルは何としても立ち直り、勝利への流れを取り戻したいところだ。

    3週間後にはリーズ戦でリーグ戦を再開するが、これ以上の取りこぼしは許されない状況だ。勝ち点を落とせば、シティにさらにリードを広げられる可能性がある。

    一方、マレスカ率いるチームは、戦列復帰後に優勝候補としての真価を問われる大一番に臨む。アンフィールドに乗り込み、リバプールと対戦。アウェーでの100％の成績を維持したい考えだ。

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