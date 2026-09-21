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元マンチェスター・ユナイテッドのスターが、アーセナルではなくマンチェスター・シティをプレミアリーグ優勝候補の本命に指名
マンチェスター・シティが勢いをつかむ
サハは、プレミアリーグ優勝争いにおいてシティが最も強いチームだと断言した。トップリーグで劇的な週末の戦いが繰り広げられる中、王者アーセナルは大きな痛手を受け、シティがそれを生かして大きなリードを築くことを許した。
エンツォ・マレスカ監督率いるチームは、代表ウィーク前の中断期間に勝ち点3差で首位に立った状態で入ることを確実にした。エティハド・スタジアムでサンダーランドを相手に5-3で勝利し、敵地から乗り込んだFWブライアン・ブロビーの見事なハットトリックにも耐えてみせた。
アントワーヌ・セメンヨが決定的な2得点でホームチームをけん引。エンツォ・フェルナンデス、ラヤン・シェルキ、そしてアーリング・ハーランドも得点を挙げ、8ゴールが生まれた一戦で勝ち点3を手にした。
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サハが層の厚さを際立たせる
勢いの変化は、ユナイテッドとフランス代表の元FWルイ・サハも見逃していない。サハは『Sky Sports』で、このシーズンのタイトル争いにおいて、なぜ今はマンチェスター・シティが倒すべきチームだと見ているのかを説明した。
「昨季の終盤に勢いを失ったとしても、アーセナルが最高の勢いを持っていたと誰もが言えると思う」とサハは述べた。「今のシティは、自分たちのミスを理解したと思う。まだ若い選手たちも台頭してきているが、このチームには経験がある。
「中盤には強さと創造性の組み合わせが非常に大きい。だからこそ、彼らが最も強いチームだと思う。ベンチにもそれは言える。ジェレミー・ドクが戻ってくるからで、恐ろしいほどだ」
アーセナル、アメックスでつまずく
サハのコメントは、アーセナルにとって惨憺たる週末の直後に出たものだ。シティのゴールラッシュの前日、アーセナルは今季プレミアリーグここまでで最大級の番狂わせとも言える敗戦を喫した。
アウェーに乗り込んだチームは、熱狂的な雰囲気に包まれたアメックス・スタジアムでブライトンに0-3の完敗を喫した。前半にはパスカル・グロスとチャラランポス・コストラスが得点し、優勝を狙うアーセナルを動揺させた。
後半の反撃への望みは、試合開始から60分を迎えたところで断たれた。チェマ・アンドレスがヘディングでネットを揺らし、試合の行方を決定づけたことで、アーセナルにとっては惨めな午後となった。
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中断明けを見据えて
このインターナショナルブレイクは、優勝を争う両チームにとって、重要な連戦を前に立て直しを図る機会となる。アーセナルは何としても立ち直り、勝利への流れを取り戻したいところだ。
3週間後にはリーズ戦でリーグ戦を再開するが、これ以上の取りこぼしは許されない状況だ。勝ち点を落とせば、シティにさらにリードを広げられる可能性がある。
一方、マレスカ率いるチームは、戦列復帰後に優勝候補としての真価を問われる大一番に臨む。アンフィールドに乗り込み、リバプールと対戦。アウェーでの100％の成績を維持したい考えだ。
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