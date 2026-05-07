リンガードは水曜日のボゴタでのインデペンディエンテ・サンタフェ戦で、コリンチャンス加入後初めてフル出場し、最も期待の持てるプレーを見せた。

標高約2640メートルのボゴタという過酷な環境でも、31歳のリンガードは90分間走り続け、チームは1－1の引き分けに持ち込んだ。コンディションを取り戻しつつある彼にとって、このパフォーマンスは南米サッカーへの適応に向けた大きな一歩となった。