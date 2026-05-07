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元マンチェスター・ユナイテッドのジェシー・リンガードが、コパ・リベルタドーレスの高地での試合で好パフォーマンスを見せ、コリンチャンスの監督から称賛を受けた。
リンガード、高地で輝きを放つ
リンガードは水曜日のボゴタでのインデペンディエンテ・サンタフェ戦で、コリンチャンス加入後初めてフル出場し、最も期待の持てるプレーを見せた。
標高約2640メートルのボゴタという過酷な環境でも、31歳のリンガードは90分間走り続け、チームは1－1の引き分けに持ち込んだ。コンディションを取り戻しつつある彼にとって、このパフォーマンスは南米サッカーへの適応に向けた大きな一歩となった。
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「おそらく彼の最高の試合だった」
コリンチャンスの医療部門の役割
ディニス監督は、リンガードが過酷な試合に万全で臨めるよう支えてくれたクラブスタッフへの感謝を忘れなかった。国内リーグ戦と長距離フライト直後に同じ先発起用はリスクがあったが、データ上はイングランド代表スターをフル出場させる方が妥当だった。
彼は「何か起きると、事情を知らない人が『同じメンバーを使ってる』と批判する。だが生理学、パフォーマンス、医療の専門家が最善を尽くしている」と語った。このデータに基づくアプローチが功を奏し、リンガードはチームに完全にフィットし始めている。
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注目はサンパウロでの一戦へ
コリンチャンス加入後のリンガードは11試合に出場し2得点を記録。ボゴタでの試合は5度目の先発だった。
過酷な環境でもフル出場し、日曜にネオ・キミカ・アリーナで行われるセリエAのサンパウロFC戦でも先発を争う見込みだ。