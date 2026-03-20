元マンチェスター・ユナイテッドのコーチが悲劇的な死を遂げたことを受け、ジョゼ・モウリーニョとデビッド・デ・ヘアが追悼の意を表した

ロウロ氏が67歳で死去した。報道によると、元ゴールキーパーコーチの同氏は、長期間の闘病の末に亡くなったという。 ロウロ氏はモウリーニョ監督が最も信頼を寄せる側近の一人であり、ポルト、チェルシー、レアル・マドリード、インテル・ミラノ、マンチェスター・ユナイテッドでの在籍期間を通じてゴールキーパーコーチを務めた。ヴィトール・バイア、ペトル・チェフ、ジュリオ・セザールは、いずれも同コーチの指導下でUEFA最優秀ゴールキーパーに選出されており、モウリーニョ監督は親しい友人への心からの追悼の言葉を寄せた。

モウリーニョはインスタグラムに次のように記した。「僕の家族の中では、君はまだ生きている。試合の前には、今でも君が『兄弟、大丈夫だ』と言う声が聞こえるよ。」

デ・ヘアもソーシャルメディアに「安らかに眠れ」と投稿した。そのメッセージには、2人が一緒に写った写真と、祈る手の絵文字、そして白い鳩の絵文字が添えられていた。