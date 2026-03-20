AFP
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元マンチェスター・ユナイテッドのコーチが悲劇的な死を遂げたことを受け、ジョゼ・モウリーニョとデビッド・デ・ヘアが追悼の意を表した
モウリーニョの追悼の言葉
ロウロ氏が67歳で死去した。報道によると、元ゴールキーパーコーチの同氏は、長期間の闘病の末に亡くなったという。 ロウロ氏はモウリーニョ監督が最も信頼を寄せる側近の一人であり、ポルト、チェルシー、レアル・マドリード、インテル・ミラノ、マンチェスター・ユナイテッドでの在籍期間を通じてゴールキーパーコーチを務めた。ヴィトール・バイア、ペトル・チェフ、ジュリオ・セザールは、いずれも同コーチの指導下でUEFA最優秀ゴールキーパーに選出されており、モウリーニョ監督は親しい友人への心からの追悼の言葉を寄せた。
モウリーニョはインスタグラムに次のように記した。「僕の家族の中では、君はまだ生きている。試合の前には、今でも君が『兄弟、大丈夫だ』と言う声が聞こえるよ。」
デ・ヘアもソーシャルメディアに「安らかに眠れ」と投稿した。そのメッセージには、2人が一緒に写った写真と、祈る手の絵文字、そして白い鳩の絵文字が添えられていた。
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サッカークラブが哀悼の意を表す
レアル・マドリードはロウロ氏の訃報を発表し、声明の中で次のように述べた。「レアル・マドリードは、ご遺族、同僚、所属クラブ、そして彼を愛するすべての方々に対し、哀悼の意と心からの哀悼の言葉を捧げます。
「ジョゼ・モウリーニョ監督の下でレアル・マドリードのコーチングスタッフの一員として過ごした3シーズン中、シルヴィーノ・ロウロはラ・リーガ1回、コパ・デル・レイ1回、スーペルコパ・デ・エスパーニャ1回の優勝を果たしました。シルヴィーノ・ロウロは67歳で逝去しました。ご冥福をお祈りします。」
マンチェスター・ユナイテッドも同様の追悼の意を表し、次のように記した。「元ゴールキーパーコーチのシルヴィーノ・ロウロ氏が逝去されたとの報に接し、深い悲しみを覚えています。
「この困難な時期に、シルヴィーノの家族や友人の方々に心よりお悔やみ申し上げます。」
インテル・ミラノは次のように述べた。「FCインテルナツィオナーレ・ミラノは、ジョゼ・モウリーニョ監督のスタッフとして長年活躍し、2008年から2010年までインテルのトップチームGKコーチを務めたシルヴィーノ・デ・アルメイダ・ロウロ氏の逝去に対し、哀悼の意を表します。
「23年間のゴールキーパーとしてのキャリアを経て、シルヴィーノはモウリーニョ監督の下で働き始め、2001年から2018年まで彼と共に過ごしました。インテルでは、ジュリオ・セザール、フランチェスコ・トルド、そして現在はクリスティアン・チブゥのスタッフとして同じ役割を担っているパオロ・オルランドーニらからなるゴールキーパー陣を指導しました。 個性とカリスマ性に溢れたシルヴィーノは、アッピアーノ・ジェンティーレでの練習で自ら手袋をはめてドリルに参加する姿も珍しくなかった。クラブでの2シーズン、彼の貢献はネラッズーリがリーグ戦2回、スーペルコッパ2回、コッパ・イタリア1回、そして2010年のチャンピオンズリーグ優勝を果たす上で重要な役割を果たした。
「この悲しみの時、クラブ一同、ご遺族に心よりお悔やみ申し上げます。」
チェルシー、元監督の死去に「深い悲しみ」
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ポルトガルサッカー界からの追悼
かつて彼が所属していたベンフィカは次のように述べた。「スポルト・リスボン・エ・ベンフィカは、シルヴィーノの逝去に対し、深い哀悼の意を表します。
「当クラブおよび代表チームの元ゴールキーパーである彼は、胸に掲げるエンブレムに多大な栄誉をもたらした世代の象徴として、ベンフィカのファンの記憶に永遠に刻まれることでしょう。
「ご家族やご友人に対し、クラブは心よりお悔やみを申し上げます。」
ポルトは次のように述べた。「FCポルトは、シルヴィーノ・ロウロの逝去を悼んでいる。選手として、彼はリーグ優勝2回とスーパータッサ1回を勝ち取った。ゴールキーパーコーチとして、シルヴィーノはチャンピオンズリーグやUEFAカップを含むさらに8つのタイトルを獲得した。
「FCポルトは、シルヴィーノの家族と友人に対し、心からの哀悼の意を表します。」
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