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元マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパー、セルヒオ・ロメロが「家庭の事情」により引退
- AFP
アルゼンチンのアイコン、静かな引退
ロメロの引退により、世界最高峰のサッカー界で繰り広げられた20年にわたる輝かしいキャリアに幕が下ろされた。昨年12月にアルヘンティノス・ジュニアーズを退団した39歳の彼は無所属の状態となっていたが、TyC Sportsによると、最終的に家族を最優先にする時が来たと判断した。 ロメロはアルビセレステ（アルゼンチン代表）にとって今なお伝説的な存在であり、ゴールキーパーとして最多となる96キャップを記録している。クラブキャリアでは主にオールド・トラッフォードでデビッド・デ・ヘアの頼れる控えとしてプレーしたが、カップ戦や国際大会での安定した活躍により、同世代で最もコンスタントなパフォーマンスを見せる選手の一人として名声を確立した。
一時の狂気についての考察
ロメロのアルゼンチンでの最後の数年間は物議を醸すものであった。2024年には、ボカ・ジュニアーズがリバー・プレートに敗れた「スーペルクラシコ」の後、サポーターとのトラブルも起きた。ボカからの退団を早めることになったこの出来事について、ロメロは次のように振り返った。「あの男が僕に罵声を浴びせてきた時、僕は我を忘れてしまった。誰だって試合に負けるためにピッチに立つわけじゃない。彼らと同じくらい勝ちたかったのに、それが叶わなかったんだ。 あの瞬間、頭が真っ白になってしまい、冷静さを失ってしまった。ボカのサポーターには謝りたい。僕の反応は間違っていた。あの時は気にせず立ち去るべきだった。彼らには自分の意見を表明する権利があるのだから。」
ワールドカップ決勝からヨーロッパリーグ制覇まで
ロメロは、トップレベルの舞台での活躍と数々の主要タイトル獲得という輝かしい功績を残した。2014年ワールドカップで準優勝を果たしたアルゼンチン代表の要として活躍し、その後、代表でのポジションはエミリアーノ・マルティネスに引き継がれた。 マンチェスター・ユナイテッドでは、ロメロはカップ戦のスペシャリストとしての地位を確立し、特にルイ・ファン・ハール監督の下で2015-16シーズンのFAカップ優勝を果たした。その後、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームで、2016-17シーズンのヨーロッパリーグ制覇において重要な役割を果たした。
- AFP
白線を越えて管理職へ
ロメロはサッカー界から完全に身を引くのではなく、すでにベンチへの早期復帰を画策している。彼は、サッカー史上最も名高い戦術家たちの下で働いたことで得た豊富な知識を挙げ、指導者の世界へ進むという明確な野心を表明している。「私は一線を越え、きっと素晴らしいものになるであろうキャリアをスタートさせる準備ができている」と、彼はアルゼンチンのラジオ局に語った。 「サッカーとは、瞬間、名選手、そして手持ちのチームに適応することだ。ヨーロッパでプレーし、ルイ・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、タタ・マルティーノ、アレハンドロ・サベッラといった監督たちから指導を受けた経験が、自分の道を見つけるための糧となった」
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