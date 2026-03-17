元マンチェスター・ユナイテッドのゴールキーパー、セルヒオ・ロメロが「家庭の事情」により引退

ロメロのアルゼンチンでの最後の数年間は物議を醸すものであった。2024年には、ボカ・ジュニアーズがリバー・プレートに敗れた「スーペルクラシコ」の後、サポーターとのトラブルも起きた。ボカからの退団を早めることになったこの出来事について、ロメロは次のように振り返った。「あの男が僕に罵声を浴びせてきた時、僕は我を忘れてしまった。誰だって試合に負けるためにピッチに立つわけじゃない。彼らと同じくらい勝ちたかったのに、それが叶わなかったんだ。 あの瞬間、頭が真っ白になってしまい、冷静さを失ってしまった。ボカのサポーターには謝りたい。僕の反応は間違っていた。あの時は気にせず立ち去るべきだった。彼らには自分の意見を表明する権利があるのだから。」