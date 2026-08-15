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元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、ジェイドン・サンチョはプレミアリーグからの関心がある中、海外移籍を希望している。
サンチョ、欧州での選択肢を検討か
『BBC Sport』によると、サンチョはプレミアリーグの複数クラブから具体的なオファーを受けているものの、海外移籍を優先している。26歳のウインガーはフリーで獲得可能な状況にあり、ユナイテッドとの契約が正式に満了してから6週間が経った中で、自身の選択肢を検討している。以前に2度の在籍で通算158試合に出場したブンデスリーガの強豪ドルトムントが、同選手の獲得レースをリードしている。
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ウインガーが新たなスタートを見据える
このFWは2021年にオールド・トラッフォードへ加入した際、7300万ポンドの移籍金が支払われた。現在はイングランド以外の舞台で新たな挑戦を望みつつ、現実的なあらゆるオファーを検討する姿勢も示している。
前季はアストン・ヴィラへの期限付き移籍中に39試合に出場し、ウナイ・エメリ監督率いるチームのチャンピオンズリーグ出場権獲得と、ヨーロッパリーグ制覇に貢献した。フライブルクとの大一番では終盤に途中出場し、これで3年連続3度目の欧州主要大会決勝出場となった。過去にはドルトムントとチェルシーでも欧州の決勝を戦っている。
最近のレンタル移籍を評価する
次の移籍先を見極めることは、イングランド1部での期限付き移籍を2シーズン連続で経験した後のキャリアにおいて、大きな分岐点となる。2024-25シーズンには、イングランド代表の同選手はチェルシーへのレンタル移籍中に公式戦41試合に出場した。しかし、スタンフォード・ブリッジの首脳陣は完全移籍での残留を選ばず、500万ポンドの買い取り解除違約金が発生。これにより、買い取り義務は解除され、同選手はマンチェスターへ戻ることになった。
- DeFodi Images
サンチョがプレシーズンでコンディションを整える
サンチョは現在、今後の去就を巡る交渉が水面下で続く中、ノンリーグのフリクストンでトレーニングを行い、コンディション維持に努めている。欧州主要リーグはすでに開幕しているか、まもなく開幕を迎えるため、このウインガーは夏の移籍市場が閉まる前に新天地のチームへ適応する時間との戦いに直面している。今後の決断は、トップレベルでのキャリア再生と、再び代表争いに加わるうえで極めて重要になる。
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