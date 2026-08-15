このFWは2021年にオールド・トラッフォードへ加入した際、7300万ポンドの移籍金が支払われた。現在はイングランド以外の舞台で新たな挑戦を望みつつ、現実的なあらゆるオファーを検討する姿勢も示している。

前季はアストン・ヴィラへの期限付き移籍中に39試合に出場し、ウナイ・エメリ監督率いるチームのチャンピオンズリーグ出場権獲得と、ヨーロッパリーグ制覇に貢献した。フライブルクとの大一番では終盤に途中出場し、これで3年連続3度目の欧州主要大会決勝出場となった。過去にはドルトムントとチェルシーでも欧州の決勝を戦っている。