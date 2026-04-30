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元マンチェスター・ユナイテッドのアシュリー・ヤングが重大なキャリア発表を行い、称賛が寄せられている。
伝説の旅が終わる
ベテランSBはSNSで、土曜のイプスウィッチ戦が現役最後の試合になると発表した。 この決断で、ワトフォードでのデビュー以来、オールド・トラッフォードやサン・シーロなど世界屈指の舞台を踏んだ22年のキャリアに幕が下りる。2025年にポートマン・ロードに移籍後、チャンピオンシップ13試合に出場したが、1月下旬の股関節屈筋負傷で最近は出場が限られていた。
ピッチへの感傷的な別れ
引退を発表したヤングには、元チームメイトやライバルから即座に称賛が寄せられた。その献身性はサッカー界でも屈指だ。爆発的なスピードを持つウイングから万能なサイドバックへ進化し、トップクラブで適応力とリーダーシップを示した。
夢を抱いた少年からプレミアリーグのチャンピオンへ。ヤングはインスタグラムにこう綴った。「セフトン・ロードからヴィカレッジ・ロード、ヴィラ・パーク、ウェンブリー、オールド・トラッフォード、サン・シーロ、再びヴィラ・パーク、グディソン・パーク、そして最後にポートマン・ロードへ。 少年時代に夢見ただけの、まさに壮大な旅路だった！しかし、どんな夢にも終わりは訪れるもので、今週の土曜日は私のプロキャリア最後の試合になるかもしれない。続く……」
サッカー界の重鎮たちからの賛辞
サッカー界は即座に反応し、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトや代表のライバルたちが、長年のキャリアを称えた。イングランド代表で39試合7得点を挙げたヤングは、攻撃的MFから守備の要へ転身し、多くの仲間から称賛を受けた。
元マンチェスター・ユナイテッドのGKデビッド・デ・ヘアは「なんて素晴らしいキャリアなんだ」と即座に反応。
リヴァプールのレジェンドで元ライバルのジェイミー・キャラガーも「素晴らしいキャリア、おめでとう」と敬意を表した。
イングランド代表公式アカウントも22年にわたる貢献を称え「素晴らしいキャリア、おめでとう！」と投稿した。
元チームメイトのジェームズ・ガーナーも「最高だ！おめでとう、兄弟」とメッセージを送った。
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最終承認
イプスウィッチがホームでQPRに勝てばプレミアリーグへ自動昇格し、ヤングはキャリアを最高で締めくくる。1月21日のブリストル・シティ戦以来負傷で出場していないが、彼の存在は「トラクター・ボーイズ」のロッカールームで依然として大きい。息子のタイラーともども昇格を祝えば、ベテランにとってこれ以上の結末はない。