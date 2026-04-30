サッカー界は即座に反応し、元マンチェスター・ユナイテッドのチームメイトや代表のライバルたちが、長年のキャリアを称えた。イングランド代表で39試合7得点を挙げたヤングは、攻撃的MFから守備の要へ転身し、多くの仲間から称賛を受けた。

元マンチェスター・ユナイテッドのGKデビッド・デ・ヘアは「なんて素晴らしいキャリアなんだ」と即座に反応。

リヴァプールのレジェンドで元ライバルのジェイミー・キャラガーも「素晴らしいキャリア、おめでとう」と敬意を表した。

イングランド代表公式アカウントも22年にわたる貢献を称え「素晴らしいキャリア、おめでとう！」と投稿した。

元チームメイトのジェームズ・ガーナーも「最高だ！おめでとう、兄弟」とメッセージを送った。