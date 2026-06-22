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Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

翻訳者：

元マンチェスター・ユナイテッドとモナコのFWアンソニー・マルシャルが、モンテレイ（メキシコ）との契約を解除し、リーグ・アン復帰を目指す。

移籍情報
アントニー・マルシャル
モンテレー
リーガ MX
リーグ・アン
マンチェスター・ユナイテッド
モナコ

アンソニー・マルシャルがメキシコ1部モンテレイとの契約を解除し、母国フランスで再出発を図る。元マンチェスター・ユナイテッド、モナコでプレーしたフランス代表FWは、リーグ・アン復帰を目指している。


  • 北米での悪夢のような滞在は、早く終わった。

    モンテレイとの契約は2027年までだったが、リーガMXでの不振を受け、双方の合意で解除された。

    30歳の彼はメキシコで苦悩した。AEKアテネから昨年9月に加入し、マンチェスター・ユナイテッドでの得点王経験を生かせず。20試合で1ゴール3アシストにとどまり、批判を浴びていた。


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  • Monterrey v Leon - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    マルシャル、リーグ・アン復帰を強く希望

    マルシャルはフランス1部リーグへの復帰を目指し、移籍市場を注視している。自身はまだリーグ・アンで通用すると確信し、スタッフは裏で適切な移籍先を探している。

    メキシコの契約解除が正式に発表されると、すぐに彼の名前は複数のフランスクラブのスポーツディレクターに提示された。しかし、希望年俸の高さとここ数シーズンの成績低下が障害となり、いくつかのクラブはすでに興味を失っている。

  • ニースが有力な目的地として浮上

    現時点でニースは、この移籍の可能性を完全に閉じていない唯一のクラブだ。しかし、慎重姿勢は崩さず、検討するにはまず選手層を整理し総年俸を削減する必要がある。アリアンツ・リヴィエラが彼の復帰舞台となるかはまだ不明だ。

    モナコからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍し、ヨーロッパ屈指のアタッカーとして注目されてから11年がたつ。

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    マーシャルの失脚

    2015年のゴールデンボーイ賞受賞者は、同年モナコからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍金3600万ポンド（4800万ドル）で加入し、当時世界最高額となる10代選手となった。9年間で317試合90得点を記録したが、徐々に序列は低下。

    2021-22シーズンにセビージャへレンタル移籍し、2024年にはフリーエージェントでAEKアテネへ完全移籍。ギリシャでは1シーズン限りとなり、2025年9月にはメキシコ行きのチャンスを掴んだ。