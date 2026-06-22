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元マンチェスター・ユナイテッドとモナコのFWアンソニー・マルシャルが、モンテレイ（メキシコ）との契約を解除し、リーグ・アン復帰を目指す。
北米での悪夢のような滞在は、早く終わった。
モンテレイとの契約は2027年までだったが、リーガMXでの不振を受け、双方の合意で解除された。
30歳の彼はメキシコで苦悩した。AEKアテネから昨年9月に加入し、マンチェスター・ユナイテッドでの得点王経験を生かせず。20試合で1ゴール3アシストにとどまり、批判を浴びていた。
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マルシャル、リーグ・アン復帰を強く希望
マルシャルはフランス1部リーグへの復帰を目指し、移籍市場を注視している。自身はまだリーグ・アンで通用すると確信し、スタッフは裏で適切な移籍先を探している。
メキシコの契約解除が正式に発表されると、すぐに彼の名前は複数のフランスクラブのスポーツディレクターに提示された。しかし、希望年俸の高さとここ数シーズンの成績低下が障害となり、いくつかのクラブはすでに興味を失っている。
ニースが有力な目的地として浮上
現時点でニースは、この移籍の可能性を完全に閉じていない唯一のクラブだ。しかし、慎重姿勢は崩さず、検討するにはまず選手層を整理し総年俸を削減する必要がある。アリアンツ・リヴィエラが彼の復帰舞台となるかはまだ不明だ。
モナコからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍し、ヨーロッパ屈指のアタッカーとして注目されてから11年がたつ。
- AFP
マーシャルの失脚
2015年のゴールデンボーイ賞受賞者は、同年モナコからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍金3600万ポンド（4800万ドル）で加入し、当時世界最高額となる10代選手となった。9年間で317試合90得点を記録したが、徐々に序列は低下。
2021-22シーズンにセビージャへレンタル移籍し、2024年にはフリーエージェントでAEKアテネへ完全移籍。ギリシャでは1シーズン限りとなり、2025年9月にはメキシコ行きのチャンスを掴んだ。