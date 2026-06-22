元マンチェスター・ユナイテッドとモナコのFWアンソニー・マルシャルが、モンテレイ（メキシコ）との契約を解除し、リーグ・アン復帰を目指す。

モンテレイとの契約は2027年までだったが、リーガMXでの不振を受け、双方の合意で解除された。

30歳の彼はメキシコで苦悩した。AEKアテネから昨年9月に加入し、マンチェスター・ユナイテッドでの得点王経験を生かせず。20試合で1ゴール3アシストにとどまり、批判を浴びていた。



