元マンチェスター・シティDFマヌエル・アカンジ、プレミアリーグの評決次第でタイトル剥奪を恐れていると認める

状況が続く中でも、アカンジはマンチェスター・シティ首脳陣から示された説明が事実であることに期待を寄せている。DFは、この件の推移を離れた場所から注意深く見守っていると明かしつつ、状況には不透明さがあることも認めた。

さらに、次のように語った。「マンチェスター・シティで責任を負う人たちを信じているし、それが事実だと思っている。タイトルを失わないことを願っている。そうなれば少し残念だからね。でも、私もニュースで見ているだけだ。他に何が掘り起こされるかは誰にも分からない」。マンチェスター・シティは、独立委員会の認定を不服として控訴している。