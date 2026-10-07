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元マンチェスター・シティDFマヌエル・アカンジ、プレミアリーグの評決次第でタイトル剥奪を恐れていると認める
アカンジがマンチェスター・シティ有罪評決に反応
現在はインテルでプレーするアカンジは、マンチェスター・シティで大きな成功を収め、プレミアリーグ2回、FAカップ2回、そしてチャンピオンズリーグ優勝を果たした。しかし、マンチェスター・シティが100件を超える財務規則違反で有罪とされた最近の評決を受け、スイス代表は『Nau』のインタビューで自身の不安を認めた。
アカンジは次のように語った。「今でも何人かの選手とは連絡を取っているが、私もあなたたち以上のことは何も知らない。落ち着いているように、すべては管理下にあり、大きなことは何も起きていないと伝えられていた」
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マンチェスター・シティ首脳陣を信頼している
状況が続く中でも、アカンジはマンチェスター・シティ首脳陣から示された説明が事実であることに期待を寄せている。DFは、この件の推移を離れた場所から注意深く見守っていると明かしつつ、状況には不透明さがあることも認めた。
さらに、次のように語った。「マンチェスター・シティで責任を負う人たちを信じているし、それが事実だと思っている。タイトルを失わないことを願っている。そうなれば少し残念だからね。でも、私もニュースで見ているだけだ。他に何が掘り起こされるかは誰にも分からない」。マンチェスター・シティは、独立委員会の認定を不服として控訴している。
プレミアリーグ最高責任者がその裁定について説明
マンチェスター・シティに対する告発は、2009年から2018年にかけて起きたとされる財務上の不正に端を発している。アカンジがマンチェスター・シティに加入したのは2022年で、告発対象の期間外ではあるものの、クラブ全体に及ぶ影響は依然として深刻なものとなっている。
有罪評決について、プレミアリーグのリチャード・マスターズ最高経営責任者は「クラブはほぼ10年にわたり、組織的にプレミアリーグの規則を破っていた」と述べた。また、「クラブ自身が承認した規則が守られるようにし、競技の公正性を守ることは、プレミアリーグの重要な責務である」とも付け加えた。
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マンチェスター・シティの次は？
マンチェスター・シティは現在、この評決に対して積極的に控訴しており、最終的な結論によって過去のタイトルが剥奪されるのか、あるいはその他の制裁が科されるのかが決まる。ピッチ上では、プレミアリーグが再開される今週末、リヴァプールとのアウェー戦に臨むマンチェスター・シティが集中力の維持を目指す。
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