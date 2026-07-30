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元マンチェスター・シティDFジョン・ストーンズ、インテル移籍完了へミラノ到着「ここに来られて興奮している」
インテル、イングランド代表スターの獲得へ
ストーンズがミラノに到着し、サン・シーロへの移籍を最終段階に進めていることで、インテルのファンにとって待ちわびた瞬間はもうすぐ訪れる。 エティハド・スタジアムで10年にわたって支配的な時代を過ごした後、32歳の同選手はイタリアで新たな章をスタートさせる見通しで、クリスティアン・キヴの守備ラインに欧州トップレベルでの豊富な経験をもたらすことになる。
到着後、ストーンズは新たなリーグで待ち受ける挑戦への興奮を明確に口にした。「ここに来られて興奮している。どうもありがとう。またすぐ会おう。チャオ」と、このDFは語った。 『Sky Italia』によると、このセンターバックは現地30日中にメディカルチェックを受け、その後CONIからスポーツ適性証明書を取得する予定だという。これらの手続きが完了すれば、同選手は1シーズンあたり400万ユーロの2年契約にサインする見通しだ。
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キヴの守備再建が形を成しつつある
ストーンズの加入は、インテルがスクデット防衛を目指す上で大きな補強と見なされている。キヴは実績ある勝者の経験を最終ラインに加えたい意向を公言しており、ストーンズはその条件に完璧に合致する。マンチェスター・シティ在籍時、このDFはプレミアリーグ6回制覇とチャンピオンズリーグ優勝を含む主要タイトル20個を積み上げた。
ただ、ストーンズの獲得が今夏のインテルの守備陣補強の終わりになるとは限らない。クラブのスポーツディレクターであるピエロ・アウジリオは最近、トッテナム主将クリスティアン・ロメロを巡る交渉が進行中であることを認めた。2022年ワールドカップ優勝メンバーのこのアルゼンチン代表は引き続き最優先ターゲットであり、現在の移籍市場でバンジャマン・パヴァールがサン・シーロを去る場合には、ストーンズとロメロの両方が加入する可能性もある。
センターバック以外では、インテルはウイングバックのポジションを強化するため、ジェド・スペンスを最優先ターゲットに定めたと報じられている。
コンディションへの懸念とワールドカップでの調子
誰もが認める実績を持ちながらも、2025-26シーズンのストーンズにとっては、長引くコンディションの問題によって厳しいシーズンとなった。太ももとふくらはぎの問題で、全公式戦の出場はわずか18試合に制限され、長期的な耐久性に疑問も投げかけられた。しかし、ワールドカップでのイングランド代表でのパフォーマンスによって、その疑念の一部を沈黙させた。5試合に出場し、イングランドの3位フィニッシュに貢献した。
インテルのメディカルスタッフは、きょう実施するメディカルチェックの中で、こうした負傷への懸念を注意深く見極めることになる。インテルは、新たな環境での再スタートが、このDFの最近のコンディション面の悩みを過去のものにする助けになると期待している。
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正式発表を前にした最終詳細
メディカルチェックの過程で土壇場の問題が起きなければ、今後24〜48時間以内に正式発表が行われる見通しだ。この契約は、マンチェスター退団後にそのDFとの関連が強く報じられていたアーセナルとチェルシーにとって大きな打撃となる。
このベテランDFは、マンチェスター・シティの132年の歴史の中でも屈指のタイトル獲得実績を誇る存在としてクラブを去る。ペップ・グアルディオラの下で過ごした時間は、彼を世界でも極めてユニークなビルドアップ能力を備えたDFへと変貌させた。そして、そのスキルセットをキブはインテルのチームに組み込もうとしている。
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