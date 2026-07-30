ストーンズの加入は、インテルがスクデット防衛を目指す上で大きな補強と見なされている。キヴは実績ある勝者の経験を最終ラインに加えたい意向を公言しており、ストーンズはその条件に完璧に合致する。マンチェスター・シティ在籍時、このDFはプレミアリーグ6回制覇とチャンピオンズリーグ優勝を含む主要タイトル20個を積み上げた。

ただ、ストーンズの獲得が今夏のインテルの守備陣補強の終わりになるとは限らない。クラブのスポーツディレクターであるピエロ・アウジリオは最近、トッテナム主将クリスティアン・ロメロを巡る交渉が進行中であることを認めた。2022年ワールドカップ優勝メンバーのこのアルゼンチン代表は引き続き最優先ターゲットであり、現在の移籍市場でバンジャマン・パヴァールがサン・シーロを去る場合には、ストーンズとロメロの両方が加入する可能性もある。

センターバック以外では、インテルはウイングバックのポジションを強化するため、ジェド・スペンスを最優先ターゲットに定めたと報じられている。