Getty Images Sport
翻訳者：
元マンチェスター・シティ、リヴァプール、ACミランのストライカー、マリオ・バロテッリが35歳で新たな挑戦に臨む理由――なぜ今もプレーへの「あの衝動」が消えないのか
バロテッリは何カ国でプレーしたことがあるのか？
元インテル、マンチェスター・シティ、リヴァプールのスター選手バロテッリは現在35歳。イタリア、イングランド、フランス、トルコ、スイスでプレーしてきた経歴を持つ。現在はアラブ首長国連邦（UAE）のアル・イッティファクに所属している。
プレミアリーグ、セリエA、FAカップ制覇の実績に加え、イタリア代表として36試合に出場した経歴を持つ男が、UAEのセカンドディビジョン（国内プロリーグの2部相当）でプレーしている。
- Getty
バロテッリにとって、なぜプレーへの情熱が今もなお燃え続けているのか
衝撃的な移籍が成立した際には眉をひそめる者もいたが、ロッシはバロテッリが現役生活を延長していることに驚きはしていない。元イタリア代表選手はトゥーニーベットとの関連でGOALの取材に応じ、バロテッリが今もサッカーを愛しているか問われるとこう語った。「もちろんさ。つまり、彼はまだ関わりたいと思っている。まだプレーしたいと思っている。まだ楽しんでいるんだ」 代表で彼とプレーした頃を思い出す。彼は常にボールの周りに、ピッチの周りにいることを愛する人間だった。それは全てのサッカー選手が愛する感覚だ。
今でもそうだ。俺は引退して2年半になるが、コスモスの仲間たちとピッチに立ち、一緒にトレーニングしている。サッカーから離れるのは難しい。だから彼もまだその衝動と、このスポーツへの愛情を持っているはずだ」
バロテッリがUAE移籍を決断した経緯
アル・イッティファクは将来に向けた大きな計画を掲げており、会長のピエトロ・ラテルツァ（イタリア人実業家でキエーヴォのオーナーでもある）はザ・ナショナル紙に対し、バロテッリを野心的なプロジェクトに誘った経緯をこう語った。「12月初旬にマリオと会談し、UAEに関連するプロジェクト、特にアル・イッティファクに焦点を当てた若手育成、アカデミー構築、長期計画の策定について議論した。
「目標は最終的にクラブをトップディビジョンであるプロリーグへ昇格させること。何よりも若者や家族への投資を通じてファンをサッカーに近づけ、誰もが楽しめる娯楽空間を創出し、真剣でありながらも楽しい体験を提供することだ」
バロテッリはアル・イッティファクに豊富な経験を提供できる。彼は決して自分の居心地の良い領域から踏み出すことを恐れず、最近ガゼッタ・デロ・スポルトに、マンチェスター・シティでの3年間のイングランド生活が自身の性格形成に最も大きな影響を与えたと語った。「インテルでの経験も成長の一環だったが、イングランドが最も私を形作ったと思う。 初めて家族と離れ、慣れない環境で独りきりだった。それは良くも悪くも人間を鍛える。過ちを犯し、自力でそこから抜け出さねばならないからだ」
さらに、オールド・トラッフォードでのマンチェスター・ユナイテッドとのダービー戦で披露した象徴的なゴールパフォーマンスについてこう付け加えた。「『Why Always Me?』？試合前に倉庫作業員とやり合ったんだ。問題で注目を浴びてたから、いい発散になった。イギリスのタブロイド紙は僕を過剰に騒ぎ立てたよ」
- Getty
後悔はあるか？バロテッリは波乱万丈のキャリアを送ってきた
バロテッリは、クラブでも代表でも常に公平に扱われてこなかったと考えており、8年間の代表キャリアで36試合出場（14得点）に留まったことについて後悔があるかと問われるとこう語った。「僕にとって代表は重要な存在だった…イタリア代表としてプレーできたことを誇りに思っていたし、それが今は恋しい」
「なぜ代表から外されたのか？本当の理由は自分でもわからない。推測するに…ユヴェントスとの親和性の欠如が原因か？おそらくそうだ」
バロテッリは、疑いようのない才能を持ちながらも、世界的な舞台で期待されたほどのインパクトを残せなかったかもしれない。しかしピッチ内外で彼が成し遂げた数々の物語は、彼が最後にスパイクを脱いだ後も長く語り継がれるだろう。
広告