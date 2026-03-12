元マンチェスター・シティ、リヴァプール、ACミランのストライカー、マリオ・バロテッリが35歳で新たな挑戦に臨む理由――なぜ今もプレーへの「あの衝動」が消えないのか

衝撃的な移籍が成立した際には眉をひそめる者もいたが、ロッシはバロテッリが現役生活を延長していることに驚きはしていない。元イタリア代表選手はトゥーニーベットとの関連でGOALの取材に応じ、バロテッリが今もサッカーを愛しているか問われるとこう語った。「もちろんさ。つまり、彼はまだ関わりたいと思っている。まだプレーしたいと思っている。まだ楽しんでいるんだ」 代表で彼とプレーした頃を思い出す。彼は常にボールの周りに、ピッチの周りにいることを愛する人間だった。それは全てのサッカー選手が愛する感覚だ。

今でもそうだ。俺は引退して2年半になるが、コスモスの仲間たちとピッチに立ち、一緒にトレーニングしている。サッカーから離れるのは難しい。だから彼もまだその衝動と、このスポーツへの愛情を持っているはずだ」