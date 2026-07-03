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元マンチェスター・シティのスター、リヤド・マフレズが、アルジェリア代表のワールドカップ敗退を受け代表引退を発表した。
マフレズ、ワールドカップ敗退を受けアルジェリア代表からの引退を表明
マフレズは、2026年ワールドカップのベスト32でアルジェリアがスイスに0-2で敗れた後、代表からの引退を表明した。アルジェリアは決勝トーナメントに進出し注目されていたが、エンボロとンドイェのゴールで大会を終えた。35歳のマフレズは試合後、この試合が代表での最後になると語った。
マフレズ、代表最終戦を終え引退を表明
アルジェリアの敗退後、マフレズはbeIN SPORTSのインタビューで代表引退を表明した。10年以上にわたり母国を代表してきたウインガーは、今回のワールドカップ敗退で代表キャリアに終止符を打つと語った。
「これが代表での最後の試合だった」とマフレズは語った。
アルジェリア代表として通算119試合に出場した元マンチェスター・シティのスターは、影響力のあるキャリアに幕を閉じた。
2019年アフリカネイションズカップの遺産
マフレズがアルジェリア代表で最も輝いたのは、2019年。主将としてアフリカネイションズカップを制し、国に2度目の大陸タイトルをもたらした。準決勝ナイジェリア戦でロスタイムに決めたフリーキックも、代表キャリアを象徴する瞬間として記憶されている。 代表での12年間、彼は攻撃の要でありリーダーとして確固たる地位を築いた。その引退は、成功に満ちた一時代の幕を閉じた。
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注目は完全にクラブサッカーへ
代表を引退したマフレズは、今後はアル・アハリでのクラブ活動に専念すると見られる。一方、アルジェリア代表は、同国史上屈指の選手を失ったことで、将来の国際大会に向けた新チーム構築を急ぐ必要がある。
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