元マンチェスター・シティのスター、リヤド・マフレズが、アルジェリア代表のワールドカップ敗退を受け代表引退を発表した。

アルジェリアの敗退後、マフレズはbeIN SPORTSのインタビューで代表引退を表明した。10年以上にわたり母国を代表してきたウインガーは、今回のワールドカップ敗退で代表キャリアに終止符を打つと語った。

「これが代表での最後の試合だった」とマフレズは語った。

アルジェリア代表として通算119試合に出場した元マンチェスター・シティのスターは、影響力のあるキャリアに幕を閉じた。







