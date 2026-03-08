元マンチェスター・シティのスター選手が、アカデミーの黄金世代から台頭したコール・パーマーのチェルシーでのブレイクが「驚くべきことではなかった」理由を解説

パーマーの成功は、マンチェスター・シティのアカデミーが現在輩出している驚異的な才能の一例に過ぎない。フィル・フォーデンがトップチームを牽引し、モーガン・ロジャース、ジェイミー・ギッテンズ、ジャドン・サンチョらが他で注目を集める中、最近の卒業生たちは「黄金世代」の称号を頻繁に与えられている。ボブは、シティ・フットボール・アカデミー内の競争こそが、プロデビュー前にこれらの若手がこれほどの高みに到達する原動力だと認めた。

共に育った才能の厚さについて振り返り、ボブはこう語った。「非常に特別なグループだ。ここ数年で育ってきた選手たちを見ると、そのレベルは異常だ。 毎日が互いを刺激し合う日々だった。調子を落とす余裕などなかった。常に誰かが君のポジションを奪おうと待ち構えているのだから。あの環境はどんな状況にも耐えられる人間を育てる。シティに残るにせよ、コールのように移籍するにせよ、あのアカデミーを去る時には『世界のトップと渡り合える』という確固たる信念が身についている」