元マンチェスター・シティのスター選手が、アカデミーの黄金世代から台頭したコール・パーマーのチェルシーでのブレイクが「驚くべきことではなかった」理由を解説
パーマーは傑出した選手としての地位を確立した
マンチェスター・シティのアカデミー出身者ボブが、チェルシー移籍後の元同僚パーマーの驚異的な躍進について語った。2023年夏にスタンフォード・ブリッジへ移籍して以来、パーマーはプレミアリーグを代表する選手の一人としての地位を確立したが、ボブはシティ・フットボール・アカデミーで彼の毎日のトレーニングを見てきた者たちは、彼の驚異的な上昇に驚いていないと主張する。
スーパースターの誕生を目撃する
デイリー・メール紙の取材に応じ、古巣のチームメイトが西ロンドンで放つ影響力について語ったフラムの攻撃的選手ボブは、パーマーがチャンスを掴んだ手腕を称賛した。「昨シーズンの彼の活躍は全く驚きではなかった」 全く驚かなかった」とボブは語った。「彼は常にその実力を持っていた。何年も毎日の練習でそれを目の当たりにしてきた。あれほどの質を備え、毎週それを示す機会を得れば、こうなるのは当然だ。シティの誰もがコールの能力を知っていた。だからこそ、チェルシーという大舞台でそれを成し遂げた姿は、彼の努力と才能の証だ」
「コールは練習でもカップ決勝でも同じ姿勢でプレーする選手だ。その精神力が今の活躍を支えている。彼はただサッカーを愛しているだけなんだ」
シティ・アカデミーが生み出した驚異の才能
パーマーの成功は、マンチェスター・シティのアカデミーが現在輩出している驚異的な才能の一例に過ぎない。フィル・フォーデンがトップチームを牽引し、モーガン・ロジャース、ジェイミー・ギッテンズ、ジャドン・サンチョらが他で注目を集める中、最近の卒業生たちは「黄金世代」の称号を頻繁に与えられている。ボブは、シティ・フットボール・アカデミー内の競争こそが、プロデビュー前にこれらの若手がこれほどの高みに到達する原動力だと認めた。
共に育った才能の厚さについて振り返り、ボブはこう語った。「非常に特別なグループだ。ここ数年で育ってきた選手たちを見ると、そのレベルは異常だ。 毎日が互いを刺激し合う日々だった。調子を落とす余裕などなかった。常に誰かが君のポジションを奪おうと待ち構えているのだから。あの環境はどんな状況にも耐えられる人間を育てる。シティに残るにせよ、コールのように移籍するにせよ、あのアカデミーを去る時には『世界のトップと渡り合える』という確固たる信念が身についている」
成功への青写真に従って
パーマーはレギュラー出場を求めてシティを去ることを選択し、ボブも今年1月にエティハド・スタジアムを後にした。ボブは現在フラムで定期的に出場機会を得られる喜びを味わい始めている。彼はパーマーやフォーデンが切り開いた道を継ぐ、マンチェスター・シティの次なる有望株として広く注目されている。仲間の成功に触発されつつも、自身の成長に集中し続けている。
「今はただ、一生懸命努力し、チャンスが訪れた時にそれを掴むことに集中している」とボブはクラブでの将来について語った。「コールやフィルの成し遂げた姿を見ると、大きな自信が湧いてくる。監督は選手が準備できた時を把握している。チームのために全てを捧げる覚悟さえあればいい。長い道のりだが、学びを求める若手選手にとって、このクラブに所属することは最高の環境だ」
