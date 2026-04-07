元マンチェスター・シティのジョーイ・バートン、ゴルフクラブでの暴行容疑で無罪を主張

バートンは、イングランドサッカーのトップレベルで長いキャリアを築いた。2002年にマンチェスター・シティのトップチームに昇格した後、ニューカッスル、QPR、バーンリー、レンジャーズなどでプレーした。バーンリーでの2度目の在籍を経て、2018年に現役を引退した。 その後、43歳となった彼は監督に転身し、フリートウッドやブリストル・ローヴァーズを指揮したが、2023年以降はベンチに就いていない。