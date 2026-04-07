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元マンチェスター・シティのジョーイ・バートン、ゴルフクラブでの暴行容疑で無罪を主張
正式な答弁が提出された
元マンチェスター・シティの選手は、元ノンリーグの監督であるケビン・リンチ氏（51）への暴行容疑について、故意による重傷を負わせた罪に対し、無罪を主張する意向を明らかにした。事件は3月8日、マージーサイドのヒュートン・アンド・プレスコット・ゴルフクラブで発生したと報じられており、現地時間午後9時過ぎ、負傷した男性への対応のため警察が現場に駆けつけた。
- AFP
公判の日程が9月に決まった
リバプールのアンドルー・メナリー裁判官が審理を主宰し、公判期日を今年9月1日に設定した。『The Athletic』によると、事件の初期段階において、検察側はリンチ氏が負った負傷の程度について深刻な懸念を表明していた。法廷では、被害者がこの襲撃事件で負った傷が原因で、片目の視力を失う恐れがあるとの見解が示された。
唯一の被告ではない
バートンは、ヒュートンのシール・ロード在住の50歳のゲイリー・オグレイディと共に起訴されている。しかし、オグレイディは火曜日の出廷時に答弁を行わず、6月3日に開かれる事件管理審問のために再び法廷に出頭する予定となっている。
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バートンの選手および指導者としての経歴
バートンは、イングランドサッカーのトップレベルで長いキャリアを築いた。2002年にマンチェスター・シティのトップチームに昇格した後、ニューカッスル、QPR、バーンリー、レンジャーズなどでプレーした。バーンリーでの2度目の在籍を経て、2018年に現役を引退した。 その後、43歳となった彼は監督に転身し、フリートウッドやブリストル・ローヴァーズを指揮したが、2023年以降はベンチに就いていない。