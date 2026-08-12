グディソン・パーク移籍説が取り沙汰される中でも、ウォーカーはプレシーズン準備の期間中、バーンリーでリーダーとして振る舞ってきた。直近のノッツ・カウンティ戦でのカラバオカップ勝利では主将も務め、PK戦では決勝点となるキックを決めて冷静さも示した。

このベテランDFは以前にもターフ・ムーアのプロジェクトへのコミットメントを口にしており、EFLメディアデーで報道陣にこう語っている。 「個人的には違った挑戦だが、すべてはクラブのためであり、プレミアリーグに返り咲くことが重要だ。それが不可欠なんだ。大事なのはメンタリティーだ」

ウォーカーは最近、自身のコンディションと最高レベルにとどまりたいという思いについても強気のメッセージを発しており、プロの世界から追いやられる準備はできていないと強調した。2部で若くスピードのあるアタッカーたちと対峙する難しさについて、ウォーカーはこう述べた。 「彼らは話題を作ろうとするんだ。今は何て言うんだっけ……ミームか。彼らは僕をネタにミームを作ろうとするだろう。でも断言するが、僕は誰かのミームにはならない。

「だから僕と対戦する時は、100パーセントを出す。もしその日に君が僕を上回ったなら、試合の最後に握手して、いい試合だったと言えばいい。ミームになるために何かを差し出すつもりはない」