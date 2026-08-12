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元マンチェスター・シティのカイル・ウォーカー、衝撃のプレミアリーグ復帰へ 意外なクラブがバーンリーのベテラン獲得を画策か
エヴァートン、ベテラン補強を検討
『The Sun』によると、移籍市場の終了を前にデイヴィッド・モイーズ監督が守備陣の選択肢強化を目指す中、エヴァートンがウォーカーの意外な移籍先として浮上している。昨夏に最大500万ポンドの取引でターフ・ムーアへ加入した36歳の同選手は、現在の契約を1年残しているものの、名目的な移籍金で獲得可能とみられている。
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グディソン・パークの右サイドバック危機
エヴァートンがウォーカーの獲得を目指している背景には、守備陣の右サイドに長らく空白があることがある。ネイサン・パターソンが安定して出場時間を確保できず、契約満了も近づく中、モイーズは本職ではないにもかかわらずセンターバックのジェイク・オブライエンを起用せざるを得なかった。
ウォーカーの複数ポジションをこなせる能力は、マージーサイドのクラブにとって大きなセールスポイントだ。バーンリーの新指揮官ニッキー・ハイエンは、このベテランを3バックの右センターバックとして起用する可能性を探っており、この役割はイングランドでガレス・サウスゲートの下でものにしたものだった。しかし、プレミアリーグ復帰の魅力は、断るにはあまりに大きいかもしれない。エヴァートンはこのポジションの競争を高めるため、セルティックのアリスター・ジョンストンとクリスタル・パレスのダニエル・ムニョスも追っていると報じられている。
チャンピオンシップでの挑戦か、それともプレミアリーグ復帰か？
グディソン・パーク移籍説が取り沙汰される中でも、ウォーカーはプレシーズン準備の期間中、バーンリーでリーダーとして振る舞ってきた。直近のノッツ・カウンティ戦でのカラバオカップ勝利では主将も務め、PK戦では決勝点となるキックを決めて冷静さも示した。
このベテランDFは以前にもターフ・ムーアのプロジェクトへのコミットメントを口にしており、EFLメディアデーで報道陣にこう語っている。 「個人的には違った挑戦だが、すべてはクラブのためであり、プレミアリーグに返り咲くことが重要だ。それが不可欠なんだ。大事なのはメンタリティーだ」
ウォーカーは最近、自身のコンディションと最高レベルにとどまりたいという思いについても強気のメッセージを発しており、プロの世界から追いやられる準備はできていないと強調した。2部で若くスピードのあるアタッカーたちと対峙する難しさについて、ウォーカーはこう述べた。 「彼らは話題を作ろうとするんだ。今は何て言うんだっけ……ミームか。彼らは僕をネタにミームを作ろうとするだろう。でも断言するが、僕は誰かのミームにはならない。
「だから僕と対戦する時は、100パーセントを出す。もしその日に君が僕を上回ったなら、試合の最後に握手して、いい試合だったと言えばいい。ミームになるために何かを差し出すつもりはない」
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ウォーカーの次は？
バーンリーがウェストハムとのチャンピオンシップ開幕戦に向けて準備を進める一方で、エヴァートンからの関心が続いていることは依然として大きな話題となっている。ウォーカーが北西部で契約を全うする道を選ぶのか、それともプレミアリーグで最後のひと花を咲かせることを受け入れるのかは、今週の交渉の進展次第となる。
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