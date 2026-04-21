元マンチェスター・シティとチェルシーのスター、ラヒーム・スターリングがフェイエノールトを退団。契約延長はなし。

ロビン・ファン・ペルシー監督は当初、契約延長の可能性を示唆していた。しかしクラブ首脳陣はその後、その可能性を否定した。スターリングはトレーニングや先日のエクセルシオールとの親善試合で高い仕事ぶりを示したが、トップレベルで通用する実力が不足していたため、完全移籍は実現しなかった。

AD紙は「練習場1908やエクセルシオール戦で彼は全力でプレーしたが、それでも不十分だった」と伝えた。 エクセルシオール戦でもその高さは見られなかったが、彼は5月17日の退団まで全力で取り組む。加入時にはファン・ペルシーが長期残留の可能性に言及したが、今はもうない。」