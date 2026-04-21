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元マンチェスター・シティとチェルシーのスター、ラヒーム・スターリングがフェイエノールトを退団。契約延長はなし。
ウイング選手のロッテルダム退団が迫っている
フェイエノールトとスターリングは、5月にエールディヴィジのシーズンが終わると契約を更新しない。 イングランド代表はロッテルダム・サウスで定位置を確保できず、リーグ戦出場は333分にとどまった。同紙によると、彼は控え役を受け入れ、練習ではプロとして取り組んだが、成果が伴わずクラブは来季以降の契約を見送った。
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ファン・ペルシーが態度を軟化させた
ロビン・ファン・ペルシー監督は当初、契約延長の可能性を示唆していた。しかしクラブ首脳陣はその後、その可能性を否定した。スターリングはトレーニングや先日のエクセルシオールとの親善試合で高い仕事ぶりを示したが、トップレベルで通用する実力が不足していたため、完全移籍は実現しなかった。
AD紙は「練習場1908やエクセルシオール戦で彼は全力でプレーしたが、それでも不十分だった」と伝えた。 エクセルシオール戦でもその高さは見られなかったが、彼は5月17日の退団まで全力で取り組む。加入時にはファン・ペルシーが長期残留の可能性に言及したが、今はもうない。」
エールディヴィジでのリズム確保の苦闘
長期離脱から復帰した31歳のスターリングは、まだリズムを取り戻せず、ピッチで結果を残せずにいる。5月中旬の引退試合まで、残り最大4試合に出場する見込みだ。
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チャンピオンズリーグの優勝争いは最終戦へ
フェイエノールトは上位2位以内を確保するため、フローニンゲン、フォルトゥナ・シッタルト、AZアルクマール、PECズヴォレとの厳しい終盤戦に臨む。UEFAランキングは変動するものの、エールディヴィジの1、2位は2026-27シーズンチャンピオンズリーグの本戦に直接出場でき、3位は予選からとなる。 2位フェイエノールト（監督ファン・ペルシー）はNECに1、FCトゥエンテに2ポイント差で先行。スターリングがポジションを取り戻し、有終の美を飾る時間はほとんどない。