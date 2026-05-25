Getty Images Sport
翻訳者：
元ポルト監督のセルジオ・コンセイソンは、クリスティアーノ・ロナウド率いるアル・ナスルにサウジ・プロリーグの優勝を譲り、アル・イティハドを去る。
退社について合意に達した
ポルトガルの新聞『A Bola』によると、コンセイソン監督はアル・イッティハドを退任する。ハイインテンシティなサッカーと戦術的な規律で知られる元ポルト監督は、契約が残り1年あるにもかかわらずクラブを去る。
51歳の同氏はクラブ首脳と協議し、双方の合意で契約解除を決断した。終盤戦の不安定なチーム状態を受け、数週間前から去就が噂されていた。公式発表は数時間以内に予定されている。
- AFP
クリスティアーノ・ロナウドとアル・ナセルに後れを取っている
優勝争いに失敗したことが解任の主な要因だ。コンセイソン監督はアル・イティハドをサウジアラビア王者に導くために招へいされたが、チームはリーグを制したアル・ナセルについていけなかった。
最終順位は5位（55ポイント）で、4位アル・カディシアと22ポイント、優勝したアル・ナスルと31ポイントの差がついた。AFCチャンピオンズリーグ・エリートでも準々決勝で町田ゼルビアに敗れ、国際舞台の夢も早々に消えた。
シーズン途中のベンゼマの離脱
キング・アブドゥッラー・スポーツ・シティでのコンセイソン監督の短命な在任期間は、内部の混乱と目立った選手層の入れ替えで揺れた。 冬の移籍市場では、エース兼キャプテンのカリム・ベンゼマが宿敵アル・ヒラルへ電撃移籍。主力ストライカーを失った51歳の監督はチームの一貫性を保てず、42試合で22勝にとどまった。
- Getty Images Sport
タイガースの今後
コンセイサオ監督の退任が正式に決定し、元ベンフィカ幹部で現アル・イッティハドCEOのドミンゴス・ソアレス・デ・オリベイラ氏率いるスポーツ部門が即座に新監督探しを開始した。クラブ首脳はチーム再構築と来季の優勝争いを狙える名将招聘に意欲を示している。
コンセイソンにとっては欧州プレシーズン前に身動きが取れるようになり、複数の上位クラブが去就を注視している。