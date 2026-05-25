ポルトガルの新聞『A Bola』によると、コンセイソン監督はアル・イッティハドを退任する。ハイインテンシティなサッカーと戦術的な規律で知られる元ポルト監督は、契約が残り1年あるにもかかわらずクラブを去る。

51歳の同氏はクラブ首脳と協議し、双方の合意で契約解除を決断した。終盤戦の不安定なチーム状態を受け、数週間前から去就が噂されていた。公式発表は数時間以内に予定されている。