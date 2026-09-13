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翻訳者：
元ペスカーラ主将アンドレア・カンプローネ氏、パデルの試合中に倒れ集中治療室へ
パデル中の突然の倒れ込み
『イル・メッサジェーロ』によると、この緊急事態はモンテジルヴァーノのスポーツ施設で発生し、元右SBは現地時間午後6時30分ごろ、パデルの試合中に突然意識を失った。会場にいた医師がただちに初期救命措置を施し、その後、118の救急医療チームが到着して蘇生のため機械式胸骨圧迫装置を使用した。その場で速やかに気管挿管が行われ、ペスカーラのスピリト・サント市民病院へコードレッドで緊急搬送された。
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手術後、容体は安定している
病院の医療当局は、緊急の血行動態手術が夜間に無事実施され、現在は集中治療室で容体が安定していると確認した。医師団は、過去に心血管系の合併症を抱えていた経緯を踏まえ、予断を許さないとの見通しを維持している。継続的なモニタリングは、突然の心停止後の回復に引き続き重点が置かれている。
輝かしいイタリアでのサッカーキャリア
この伝説的な人物は、1987年と1992年にジョバンニ・ガレオーネの下でペスカーラの主将を務め、クラブをセリエA昇格に導いた。その歩みはペルージャでも続き、連続昇格でトップリーグ到達を果たしたほか、その後は同クラブの監督として2013-14シーズンのセリエC優勝にも導いた。イタリアサッカー界での監督キャリアでは、ヴィルトゥス・ランチャーノ、ベネヴェント、バーリ、チェゼーナ、カターニアでも指揮を執った。
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病院での経過観察は引き続き極めて重要だ
専門の医療チームは、最新のメディカル・ブリテンを発表する前に、追加検査と挿管後の評価を予定している。また、正式な報告書を作成するための通常の手続きに従い、スポーツ施設での事故について地元の法執行当局にも通知されている。
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