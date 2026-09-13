病院の医療当局は、緊急の血行動態手術が夜間に無事実施され、現在は集中治療室で容体が安定していると確認した。医師団は、過去に心血管系の合併症を抱えていた経緯を踏まえ、予断を許さないとの見通しを維持している。継続的なモニタリングは、突然の心停止後の回復に引き続き重点が置かれている。