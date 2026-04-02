元フランス代表監督が、イングランドはワールドカップの「本命」ではなく、「負け犬」のようなイメージがあると、衝撃的な発言で主張した

ドメネクはイングランドを批判しただけでなく、ディディエ・デシャン率いる現在のフランス代表チームに対しても、彼特有の皮肉を込めて言及した。最近の親善試合でブラジルやコロンビアに勝利したにもかかわらず、ドメネクはフランスのファンやメディアが浮かれるべきではないと主張している。彼は、直近の代表戦期間中の対戦相手のレベルが、明らかに平均を大きく下回っていたと考えている。

彼は次のように述べた。「我々が世界にどう印象づけたというのか？ それは、ひどいチーム状態のブラジルとの親善試合のおかげだ……物事を客観的に見なければならない。我々は強豪チームを倒したわけではない。コロンビアは全く手ごたえがなかった。これほど貧弱なコロンビア代表はめったに見たことがない」と指摘した。







