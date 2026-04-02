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元フランス代表監督が、イングランドはワールドカップの「本命」ではなく、「負け犬」のようなイメージがあると、衝撃的な発言で主張した
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ドメネク、イングランドのエリートとしての地位に疑問を呈する
GetFootballNewsFranceが伝えた『レキップ』紙のインタビューで、元フランス代表監督ドメネク氏（74）は、2026年ワールドカップで優勝できるチームについて問われた。いくつかの有力候補を挙げつつも、彼はサッカー界におけるイングランド代表の現状を痛烈に批判し、そのリストからイングランドを即座に除外した。 ドメネク氏は「世界王座を争えるチームは10チームほどある」と述べた後、特にイングランド代表を名指しして批判した。
- AFP
「スリー・ライオンズ」は「負け犬」というイメージに悩まされている
イングランドが優勝候補10カ国の一角に数えられるかどうかを問われると、ドメネクは遠慮なく本音を語った。彼は、トゥヘル監督が擁する才能にもかかわらず、歴史的な失敗の重荷が依然として代表チームにのしかかっているとの見方を示した。「イングランドは違う。その点については皆、同意するだろう？ 彼らには『負け犬』のようなイメージが付きまとっており、もはや誰も真剣に受け止めていない。ひどい話だ」と彼は語った。
フランスの最近の調子に対する懐疑的な見方
ドメネクはイングランドを批判しただけでなく、ディディエ・デシャン率いる現在のフランス代表チームに対しても、彼特有の皮肉を込めて言及した。最近の親善試合でブラジルやコロンビアに勝利したにもかかわらず、ドメネクはフランスのファンやメディアが浮かれるべきではないと主張している。彼は、直近の代表戦期間中の対戦相手のレベルが、明らかに平均を大きく下回っていたと考えている。
彼は次のように述べた。「我々が世界にどう印象づけたというのか？ それは、ひどいチーム状態のブラジルとの親善試合のおかげだ……物事を客観的に見なければならない。我々は強豪チームを倒したわけではない。コロンビアは全く手ごたえがなかった。これほど貧弱なコロンビア代表はめったに見たことがない」と指摘した。
- AFP
フランスサッカー界で物議を醸している人物
ドメネク氏の率直な物言いはサッカー界ではよく知られており、特に2004年から2010年にかけてのフランス代表監督としての波乱に満ちた在任期間を経て、その評判はさらに高まった。2006年のワールドカップでは決勝進出を果たすなど成功を収めたものの、2010年の南アフリカ大会では、ナイズナでの有名な選手団の反乱をきっかけに、その指揮官としてのキャリアは完全な崩壊に終わった。 フランス代表はグループステージで敗退し、この出来事は同国サッカー史における最も暗い一章の一つとして今なお語り継がれている。