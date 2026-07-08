元フランス代表のパトリス・エヴラが、バイエルン・ミュンヘンのウインガー、マイケル・オリゼの「気取らない態度」は良いことだと説明し、スーパースターとしての「最も難しい」部分について語った。

マイケル・オリゼの頂点への道のりは平坦ではなく、型にはまらないもので、多くの常識を覆してきた。その台頭について問われた元フランス代表のエブラは、Stakeとの提携でGOALにこう語った。「彼の活躍には驚かない。以前から彼のプレーを見るのが好きだった。 誰もが彼の才能に気づいているが、私が最も気に入っているのはその成熟度だ。彼は決して焦っているように見えない。時間がなくても、まるで時間があるかのようにプレーする。

彼の気取らない姿勢が好きだ。リラックスしすぎだと批判する人もいるが、私には冷静なコントロールに見える。最高の選手は難しいことを簡単にこなすものだ。

彼は得点も取れるし、チャンスも作れる。連携も取れるし、ボールもキープできる。チームのためにも働く。そんな選手は稀だ。24歳になった今、もう子供ではないが、未来は長い。このハングリー精神を保てば、フランス代表は長く彼に頼れるだろう。」