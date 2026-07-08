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元フランス代表のパトリス・エヴラが、バイエルン・ミュンヘンのウインガー、マイケル・オリゼの「気取らない態度」は良いことだと説明し、スーパースターとしての「最も難しい」部分について語った。
急成長：オリセ、レディングからワールドカップへ
オリゼは2025-26シーズン、全52試合で20ゴール20アシストを記録し、その勢いのまま大会に臨んだ。好調は続き、ムバッペ、デンベレ、バーコラらと輝かしいプレーを見せている。
24歳の彼は2021年までチャンピオンシップのレディングにいたことを考えると、短期間で大きく飛躍した。クリスタル・パレスへの移籍がプレミアリーグへの足がかりとなり、その後ドイツへ高額移籍を遂げた。その輝きが衰える気配はない。
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オリセの謎めいた性格がなぜプラスと評価されるのか
マイケル・オリゼの頂点への道のりは平坦ではなく、型にはまらないもので、多くの常識を覆してきた。その台頭について問われた元フランス代表のエブラは、Stakeとの提携でGOALにこう語った。「彼の活躍には驚かない。以前から彼のプレーを見るのが好きだった。 誰もが彼の才能に気づいているが、私が最も気に入っているのはその成熟度だ。彼は決して焦っているように見えない。時間がなくても、まるで時間があるかのようにプレーする。
彼の気取らない姿勢が好きだ。リラックスしすぎだと批判する人もいるが、私には冷静なコントロールに見える。最高の選手は難しいことを簡単にこなすものだ。
彼は得点も取れるし、チャンスも作れる。連携も取れるし、ボールもキープできる。チームのためにも働く。そんな選手は稀だ。24歳になった今、もう子供ではないが、未来は長い。このハングリー精神を保てば、フランス代表は長く彼に頼れるだろう。」
スーパースターの誕生：オリセがそのレベルを維持するには
オリゼの評価は急上昇し、レアル・マドリードが獲得を検討していると報じられている。フロレンティーノ・ペレス会長は、新「ガラクティコ」として迎えるため、移籍金2億2300万ユーロ（約1億9100万ポンド／2億5500万ドル）を支払う用意があるという。
その額に見合う選手がいるのかは疑問だ。オリゼは今まさにその高みを目指しているが、サッカー史には短期間だけ輝いて消えたスターが少なくない。
オリゼがその運命を避けるにはどうすればよいかと問われたエヴラは、こう語った。「サッカーで難しいのは頂点に立つことではない。その地位を維持することだ。才能は扉を開くが、その部屋に残れるかは習慣次第だ。
マイケルは、自分を特別にするものを守らねばならない。同じ仲間を近くに置き、サッカーを楽しむことを忘れず、努力を続け、周囲の騒ぎを過信しないこと。毎年、ディフェンダーは君を深く分析し、期待も高まる。その時、誰が本気かがわかる。
彼には注目を集めたいからではなく、サッカーが好きだからプレーしているように見える。その喜びと謙虚さを保ち、まだ頂点に立ったと思わなければ、長くトップにいられるだろう」
- Getty Images Sport
ワールドカップとバロンドール：オリゼの野心的な目標
オリゼは過度な期待に流される素振りはない。地に足を着け、可能性を最大限に引き出し、最高の自分を目指す。
W杯制覇はキャリアの新たな頂点となる。フランス代表として優勝すれば、ムバッペやハリー・ケインと並んでバロンドール候補になる可能性は高い。
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