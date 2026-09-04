Getty/GOAL
翻訳者：
元フランス代表のバカリ・サニャ氏、2026年バロンドール受賞者を挙げる際にレアル・マドリーのスーパースターとハリー・ケインを外し、キリアン・エンバペは世界で「トップ3」にとどまると評価
バロンドール2026：ケインとロドリも候補に浮上
「世界最高の選手」の称号は、通常、ワールドカップ開催年に世界タイトルを勝ち取った選手に与えられる。その意味で、今夏に北米の地で成功を収めたスペイン勢は有力候補と言える。2024年にバロンドールを受賞したロドリ、そして新たにバルセロナでチームメートとなったラミネ・ヤマルは、その栄冠を強く見据えている。
昨季ブンデスリーガ王者バイエルンで61ゴールを荒稼ぎしたケインも、有力候補の一人として前線に位置しているが、2026年のチャンピオンズリーグ制覇は逃した。
その大会ではパリ・サンジェルマンが連覇を達成しており、ウスマン・デンベレがバロンドール争いでも同様の結果を残す可能性があるほか、パルク・デ・プランスの才能あふれるチームメートが頂点に立つこともあり得る。
地球上で最高の選手は誰だ？
サニャもそうなると見ている。元アーセナル、マンチェスター・シティ、フランス代表DFで、BetVictor Online Casinoとの提携で取材に応じた同氏は、同胞のムバッペが現時点で世界最高の選手であるとしてバロンドールに値するかと問われ、GOALにこう語った。「私にとって、現時点で彼はトップ3に入る。素晴らしい1年を過ごしたし、私にとって彼は最高の選手の一人だ。ただ、ストライカーであることで得点するチャンスが増え、その分だけ人々から好意的に見られる機会も増える。
「私にとっては、クヴァラがバロンドールに値する。私にとってクヴァラ［フヴィチャ・クヴァラツヘリア］は驚異的だった。ウインガーでありながら、あれほどの影響力を示し、成功したシーズンを送った。チャンピオンズリーグ優勝を別にすれば、昨季最も重要な選手はクヴァラだったと、サッカー選手たちも同意すると思う。
「もちろん、キリアンはワールドカップで素晴らしかったし、彼があれだけ多くのゴールを決めたのを見られてうれしかった。フランス人だからというだけでなく、私はサッカーを愛しているし、今季のスタートのように彼が輝いているのを見ると、それが彼の基準であり、彼のレベルであり、彼はトップクラスの数選手の一人だ。世界最高の選手、つまりナンバーワンかもしれないが、問題は昨季、チームに対してどれほど大きな影響を与えたかということだ」
エムバペはバロンドールを受賞することがあるのか？
レアル・マドリーは、“ガラクティコ”の前線の主役であるムバッペがラ・リーガ得点王を2度獲得し、106試合で90ゴールを記録しているにもかかわらず、2シーズンにわたって主要タイトルを獲得できていない。
かつてモナコとPSGで活躍したこのスターが、バロンドールを今後手にすることがあるのかと問われた、元フランス代表のルイ・サハは最近、GOALにこう語った。「難しい вопросだ。なぜなら、彼がああしたタイトルを勝ち取りたいと思っているのは間違いないからだ。チャンピオンズリーグで優勝すれば、バロンドールを獲得できる可能性が高まることを彼は分かっている。最高の目で判断されるために、自分のすべてのクオリティーを示すには、それが道だと理解している。
「プレッシャーがかかっているのは理解できる。というのも、決勝に進めていない状況が、ほとんど非常に物議を醸す形になっているからだ。彼はそれを勝ち取ったクラブを離れ、優勝候補の一つとされるクラブに行ったのに、決勝へ進めていない。
「少しずつ個人面でも疑問が持たれ始めている。いわばスピリチュアルな面では、彼はある意味で黒猫のように見えている。だからこそ、彼はその悪い流れをできるだけ早く正したいと思っている。
「誰かが成功し、能力がある中で目標に到達する姿を見るのは、いつだっていいものだ。彼にはその価値があると思う。プレースタイルを批判する人がいようと関係ない。彼はすべてを手にしたいと思っている。
「どんな状況でも彼が中心である必要があり、それこそが偉大な選手の証だ。ただ、物事がうまくいかない時は批判されやすい。もしクリスティアーノが長年にわたって手にしてきた数々のタイトルを結果につなげられていなかったなら、とっくに終わった存在になっていただろう」
記録破りのエムバペがタイトルを追う
ムバッペは2026年ワールドカップで歴史を作り、大会歴代最多得点者となった。フランス代表でも、そしてリーグ・アンの強豪PSGでも同じ記録を誇っている。
今季のレアルではすでにレアル・ソシエダ戦でハットトリックを達成しており、ジョゼ・モウリーニョがレアル・マドリーを再びタイトル争いの軌道に乗せ、その象徴的な背番号10をバロンドール候補に押し上げようとする中で、驚異的な個人レベルの維持が期待されている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。