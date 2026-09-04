レアル・マドリーは、“ガラクティコ”の前線の主役であるムバッペがラ・リーガ得点王を2度獲得し、106試合で90ゴールを記録しているにもかかわらず、2シーズンにわたって主要タイトルを獲得できていない。

かつてモナコとPSGで活躍したこのスターが、バロンドールを今後手にすることがあるのかと問われた、元フランス代表のルイ・サハは最近、GOALにこう語った。「難しい вопросだ。なぜなら、彼がああしたタイトルを勝ち取りたいと思っているのは間違いないからだ。チャンピオンズリーグで優勝すれば、バロンドールを獲得できる可能性が高まることを彼は分かっている。最高の目で判断されるために、自分のすべてのクオリティーを示すには、それが道だと理解している。

「プレッシャーがかかっているのは理解できる。というのも、決勝に進めていない状況が、ほとんど非常に物議を醸す形になっているからだ。彼はそれを勝ち取ったクラブを離れ、優勝候補の一つとされるクラブに行ったのに、決勝へ進めていない。

「少しずつ個人面でも疑問が持たれ始めている。いわばスピリチュアルな面では、彼はある意味で黒猫のように見えている。だからこそ、彼はその悪い流れをできるだけ早く正したいと思っている。

「誰かが成功し、能力がある中で目標に到達する姿を見るのは、いつだっていいものだ。彼にはその価値があると思う。プレースタイルを批判する人がいようと関係ない。彼はすべてを手にしたいと思っている。

「どんな状況でも彼が中心である必要があり、それこそが偉大な選手の証だ。ただ、物事がうまくいかない時は批判されやすい。もしクリスティアーノが長年にわたって手にしてきた数々のタイトルを結果につなげられていなかったなら、とっくに終わった存在になっていただろう」