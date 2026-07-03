Getty/GOAL
翻訳者：
元フランス代表が解説。マンチェスター・シティの謎のプレイメーカーが抱えるW杯への frustration――なぜラヤン・シェルキ対ディディエ・デシャンは「ドラマではない」のか。
フランス代表でチェルキは、ムバッペ、デンベレ、オリゼ、バルコラに次ぐ評価となった。
ペップ・グアルディオラ監督率いるエティハド・スタジアムでFAカップとカラバオカップを制し、ファンに愛されたチェルキ。しかし代表では厳しいポジション争いが待っている。
フランス代表の攻撃陣はタレントが溢れ、レアル・マドリードの「ガラクティコ」キリアン・ムバッペがキャプテンとして最前線を牽引する。その背後には、バイエルン・ミュンヘンのアシスト王マイケル・オリゼ、バロンドール受賞者のウスマン・デンベレ、パリ・サンジェルマンのウインガー、ブラッドリー・バルコラがいる。
シェルキは今回のW杯4試合すべてに名を連ねたものの、出場時間は合計55分。全試合ベンチスタートで、実際にピッチに立ったのは32強スウェーデン戦（3-0）の85分からだけだった。
スウェーデン戦の勝利後、チェルキはデシャン監督を冷たくあしらったように見えた。
試合後、デシャン監督が選手を称えにピッチへ。カメラはシェルキが監督を避け、観客に手を振りながらしゃがんで靴下を直し、気乗りなくハイタッチする様子を捉えた。
フランス代表に再び不和の火種がくすぶっているのではないかとの声も。2010年にはレイモン・ドメネク監督がニコラ・アネルカを本国送還し、選手たちが反旗を翻した“反乱”が起きた。だがサハは2026年現在、そのような懸念はないと断言している。
2010年の反乱：フランスは再びワールドカップでの騒動に直面するのか？
代表20試合出場経験のある元ストライカーは、ベッティングサイト「Freebets.com」の協力のもとGOALに語った。シェルキとデシャンの件は「ドラマではない」と。 あれはコミュニケーションやボディランゲージの一部だ。完全に普通だとは言わないが、彼はその感情をコントロールし、非公開の場で表現すべきだ。それでも、あれは健全だと思う。
私も同じ立場を経験した。私は行儀の良い選手で、プロフェッショナルな態度で臨んでいたが、それでも極めて難しい。合宿は1ヶ月半に及び、ほぼすべての試合に出場することに慣れている。若いうちは、自分の実力を示したいと思うものだ。 他の選手が大活躍しているのを見ると、モチベーションが高い分、自分を抑えるのは難しい。ピッチに立って観客を楽しませたいと強く思うからだ。その思いが監督にはネガティブに映るかもしれない。
もしそうだったとしても、デシャン監督が「君の立場は分かる。だが我々はチームだ」と声を掛ければ解決する。彼は理解し、学ぶだろう。大したことではない。こういうことは起こるものだ。
実際、私も同じ過ちをした。出場時間が少なく、出番のたびに「もっとプレーできた」と悔やみ、興奮して警告を受け、結局プレーできなかった。これは感情とコミュニケーションの問題だ。
W杯は特別な大会で、4年に一度しかこない。だから、こうなるのは当然だ。 彼を責めるつもりはないし、議論を煽るつもりもない。同じ立場なら、誰だって抑え込むのは難しい。」
- AFP
フランスが世界制覇を目指す過程で、チェルキにはまだ果たすべき役割がある。
チェルキの苛立ちは理解できる。彼は多くの称賛を集め、その魔法のようなプレーはフランス最高の選手ジネディーヌ・ジダンと比較される。彼は最も華やかな舞台で輝くべきだと感じている。
だがデシャン監督は全員を同時にピッチに立てず、スターが揃うチームでは忍耐が不可欠だ。チェルキには、今と将来、必ずチャンスが訪れる。まだ22歳。個人よりチームの目標を優先する方法を学ぶべきだ。
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