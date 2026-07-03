代表20試合出場経験のある元ストライカーは、ベッティングサイト「Freebets.com」の協力のもとGOALに語った。シェルキとデシャンの件は「ドラマではない」と。 あれはコミュニケーションやボディランゲージの一部だ。完全に普通だとは言わないが、彼はその感情をコントロールし、非公開の場で表現すべきだ。それでも、あれは健全だと思う。

私も同じ立場を経験した。私は行儀の良い選手で、プロフェッショナルな態度で臨んでいたが、それでも極めて難しい。合宿は1ヶ月半に及び、ほぼすべての試合に出場することに慣れている。若いうちは、自分の実力を示したいと思うものだ。 他の選手が大活躍しているのを見ると、モチベーションが高い分、自分を抑えるのは難しい。ピッチに立って観客を楽しませたいと強く思うからだ。その思いが監督にはネガティブに映るかもしれない。

もしそうだったとしても、デシャン監督が「君の立場は分かる。だが我々はチームだ」と声を掛ければ解決する。彼は理解し、学ぶだろう。大したことではない。こういうことは起こるものだ。

実際、私も同じ過ちをした。出場時間が少なく、出番のたびに「もっとプレーできた」と悔やみ、興奮して警告を受け、結局プレーできなかった。これは感情とコミュニケーションの問題だ。

W杯は特別な大会で、4年に一度しかこない。だから、こうなるのは当然だ。 彼を責めるつもりはないし、議論を煽るつもりもない。同じ立場なら、誰だって抑え込むのは難しい。」