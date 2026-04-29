元プロ選手のオランダ人息子が、アーセナルでのブレイクを夢見ている。

「VZ NXGN」コーナーでは、Voetbalzoneがオランダの有望な若手を紹介します。今週はアーセナルU-18でプレーする18歳MFデミアン・アグスティエンに注目。彼は父キミー・アグスティエン（元スウォンジーなど）のようにプレミアリーグでプレーすることを夢見ています。
父はキュラソー代表やオランダU-21代表、ウィレムII、AZ、スウォンジー・シティなどでプレーしたケミー・アグスティエン。昨夏、デミアンはエミレーツ・スタジアムで複数年契約を結び、正式に“ガンナー”となった。
「VZ NXGN」コーナーでは、Voetbalzoneがオランダの有望な若手を紹介します。今週はアーセナルU-18でプレーする18歳MFデミアン・アグスティエンに注目。彼は父キミー・アグスティエン（元スウォンジーなど）のようにプレミアリーグでプレーすることを夢見ています。
父はキュラソー代表やオランダU-21代表、ウィレムII、AZ、スウォンジー・シティなどでプレーしたケミー・アグスティエン。昨夏、デミアンはエミレーツ・スタジアムで複数年契約を結び、正式に“ガンナー”となった。
ケミー・アグスティエンはウィレムスタッド生まれでキュラソー代表として11試合に出場した。息子のデミアン（2007年生まれ）はオッス（ブラバント州）で生まれたが、父親のバーミンガム・シティ移籍に伴い1歳で海外へ移った。
やがて一家はブラバントに戻り、幼少期から父親の情熱を受け継ぐアグスティエンの才能が顕著になった。彼は父親とは反対の左利きで、必要なサッカーの素質を備えていた。
幼少期にはポール・ポグバやネイマールなど創造性豊かな選手たちのプレーを何時間も観ていたという。ウィレムIIが彼の才能を最初に認め、プロ契約を結んだ。
14歳のとき、アストン・ヴィラからオファーを受けたアグスティエンはオランダでの経験を携えイングランドへ戻った。しかし国際移籍承認の問題で契約には至らなかった。
その後、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンのユースでプレーし、2023年にダービー・カウンティへ移籍。2023～2025年には同クラブの有望株としてイングランドで注目された。
父親がプレミアリーグでプレーした選手たちは名字だけで注目されるが、アーセナルは長年アグスティエンを注視。クラブと何度も話し合い、「彼らは私のプレーを深く理解し、成長を後押しできると示した」と語る。
「期待通りの経験だ。チームメイトは素晴らしい。ピッチ上ではまだ互いの動きを把握中だが、ピッチ外では強い友情を築いている」とクラブ公式ウェブサイトで語った。アーセナルでは、親しい友人であるハーレム出身のトミー・セットフォード（20）らとプレーしている。
今シーズン、アグスティエンはアーセナルU-21でプレーしている。UEFAユースリーグではU-19に降格していた。
プレミアリーグ2では16試合4得点をマーク。InstagramやTikTokに投稿される卓越したテクニックの動画はたびたび話題になる。父はフィジカルに優れていたが、アグスティエンはスタジアムへ足を運ぶ価値のある選手だ。
現在はトップチームに合流し、世界最高峰の選手たちとトレーニングしている。11月にはESPNに、イングランド代表デクラン・ライスにパンナを決めたが、その代償としてすねを蹴られたと語った。
オランダU-19代表でもあり、シェーン・クライファート（バルセロナ）とアヨデレ・トーマス（ライプツィヒ）と共に欧州屈指の攻撃トリオを組む。
しかしオランダU-19は欧州選手権出場を逃し、アディル・ラムジ監督率いるチームは連覇を逃した。これによりアゼルバイジャン・ウズベキスタン開催のU-20ワールドカップ出場も絶たれた。欧州枠は今夏の欧州選手権で決定する。
ケミー・アグスティエンがコントロール型MFだったのに対し、デミアンは10番のポジションで真価を発揮する。創造性が必要な場面では、彼にボールを預けるのが最善だ。
その精度の高いキックで試合を左右する。鋭いスルーパスと遠距離シュートが脅威で、セットプレーでも存在感を示す。
フィジカル面では、アグスティエンにはまだ伸びしろがある。イングランドで結果を出すには、さらに身体強化が必要だ。レベルの低いオランダユースリーグと違い、プレミアリーグ2は才能を飛躍させる場となる。
彼は中央でプレーすることを好むが、サイドの選手より高い身体能力が求められる。そのため、ここ数年は各監督が彼をサイド起用してきたのだろう。
身長や体格、動き方がバイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラを思わせる。しなやかなドリブルで小さな動きで相手を抜き去る。
ただしムシアラは右利きで、アグスティエンは左足が武器だ。アーセナルに近い例では、かつてオランダでプレーした若き日のマルティン・ウーデガードにも重なる。だからこそ、フレンド・ロテリー・エールディヴィジへのレンタル移籍は現実的な選択肢だ。
アーセナルで即戦力となるには、若手は超人的な才能が求められる。7月に19歳になるアグスティエンにとって、来シーズンは他クラブで実戦経験を積む絶好の機会だ。
オランダのエールディヴィジも候補だが、チャンピオンシップも適している。古巣ダービー・カウンティやウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンが1年間のレンタルに前向きかもしれない。父のように、プロサッカー界で名を馳せる才能は十分にある。
将来、キュラソー、インドネシア、オランダのどこかで代表としてプレーするか、各協会による争奪戦が始まるかもしれない。