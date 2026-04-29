元プロ選手のオランダ人息子が、アーセナルでのブレイクを夢見ている。

14歳のとき、アストン・ヴィラからオファーを受けたアグスティエンはオランダでの経験を携えイングランドへ戻った。しかし国際移籍承認の問題で契約には至らなかった。

その後、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンのユースでプレーし、2023年にダービー・カウンティへ移籍。2023～2025年には同クラブの有望株としてイングランドで注目された。

父親がプレミアリーグでプレーした選手たちは名字だけで注目されるが、アーセナルは長年アグスティエンを注視。クラブと何度も話し合い、「彼らは私のプレーを深く理解し、成長を後押しできると示した」と語る。

「期待通りの経験だ。チームメイトは素晴らしい。ピッチ上ではまだ互いの動きを把握中だが、ピッチ外では強い友情を築いている」とクラブ公式ウェブサイトで語った。アーセナルでは、親しい友人であるハーレム出身のトミー・セットフォード（20）らとプレーしている。