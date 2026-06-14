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元プレミアリーグ優勝監督がカタール代表を退任し、イタリア代表監督に就任。
アル・サッドの公式送別会
マンチーニは中東での挑戦を終えると発表した。SNSに投稿した動画で、元インテル・ミラノとマンチェスター・シティ監督はアル・サッドのファンに別れを告げ、地元で成功を収めた後、同クラブを退任すると明かした。
「皆さん、こんにちは。この動画は、一年間支えてくれ、リーグ優勝へ導いてくれたアル・サッドのファンに感謝を伝えるために制作しました。私とスタッフをチームに溶け込ませてくれたクラブと役員にも感謝します」とマンチーニは語った。
選手たちへのオマージュとワールドカップへの展望
イタリア代表監督就任の噂が続く中、マンチーニは元選手たちとワールドカップに出場するカタール代表へ最後の思いを語った。海外指導で出会った仲間の人間性を強調し、ロッカールームで強い絆を築いたと述べた。
マンチーニは最後にこう語った。「ピッチの上でも外でも常に全力だった選手たちに感謝している。今日からワールドカップに挑むカタール代表の健闘を祈る。ありがとう、君たちはいつも私の心にいる」。
アズーリのベンチが待ち受ける
マンチーニが契約から解放されたため、イタリアサッカー連盟（FIGC）は彼の代表監督復帰を本格的に検討できる。ここ数週間、曖昧な発言で取材を避けてきたが、最近のそっけない回答から、再任を受け入れる準備が整ったとみられる。
数日前には「イタリア代表監督？夕食の約束があるから」と質問をかわしていた。2026年W杯出場を逃し、ジェンナーロ・ガットゥーゾが辞任したため、代表監督の座は空席だ。
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ユーロ2020制覇後、イタリアへ帰国
マンチーニはマンチェスター・シティでのプレミアリーグ制覇やユーロ2020でのイタリア代表優勝など、輝かしい実績を持つ。その国際経験は、ワールドカップ予選で苦戦する代表チームを再建し、新たな成功へ導くと期待されている。
カタール代表就任前、彼はイタリア代表を突然辞任し、サウジアラビア代表監督に就いた。しかし成績は振るわず、バーレーンとのスコアレスドロー後に解任された。