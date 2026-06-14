マンチーニは中東での挑戦を終えると発表した。SNSに投稿した動画で、元インテル・ミラノとマンチェスター・シティ監督はアル・サッドのファンに別れを告げ、地元で成功を収めた後、同クラブを退任すると明かした。

「皆さん、こんにちは。この動画は、一年間支えてくれ、リーグ優勝へ導いてくれたアル・サッドのファンに感謝を伝えるために制作しました。私とスタッフをチームに溶け込ませてくれたクラブと役員にも感謝します」とマンチーニは語った。