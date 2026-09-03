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元プレミアリーグ主審マイク・ディーン、試合中に秘密のチャレンジをしていたと認めて怒りを招く
ディーンがピッチ上での奇妙な振る舞いを告白
今週、ジェイミー・ヴァーディのポッドキャストで語ったディーンは、トップリーグの審判として22年のキャリアを送る中で、秘密のチャレンジに取り組んでいたと明かした。『ガーディアン』によれば、審判組織のプロ・レフはこの主張に困惑しているという。
ディーンは「よくこう言っていたんだ。『さあ、キックオフだ。よし、笛を吹かずにどれだけ長くやれるか見てみよう』ってね。プレミアリーグでも何度かやったことがあるよ。もちろんVAR導入前だけど、20分、25分と笛を吹かずにいた」と述べた。さらに「もうひとつやっていたことがあった。センターサークルに立って、そこを離れなければならなくなるまでどれだけいられるか試していたんだ。まあ、ただ冗談半分でやっていただけだけどね。一度は15分くらいいけたよ」と付け加えた。
- AFP
アグボンラホール、元審判に痛烈批判
今回の告白は、ディーンが主審を務めていた試合で実際にピッチに立っていた元選手たちには到底受け入れられなかったようだ。元アストン・ビラFWガブリエル・アグボンラホールはこの発言に激怒し、talkSPORTでその主審を厳しく批判した。
アグボンラホールは「私はマイク・ディーンとはまったく合わなかった。彼は選手にやり返してくるタイプの主審だった。ああいう傲慢さがあった。彼を表す言葉は一つだ。バカだと思う。それが彼にぴったりの言葉だよ。今になってあの試合を振り返ると、試合を裁きながら、そんなことを冗談のようにしていたのかと思ってしまう」と語った。
秘密の試合が判定に与える影響
アグボンラホールはさらに、こうした個人的なやり取りが、プレミアリーグの重要な局面での重大な判定にどのような影響を及ぼした可能性があるのかに疑問を呈した。ピッチ上のミスを修正する現代のテクノロジーという安全網が当時はなかったため、この元ストライカーは、主審の運動量不足が結果を簡単に左右し得たと考えている。
アグボンラホールはこう付け加えた。「まるでこういうことだ。『ああ、なるほど、ちょっと冗談を言い合った友人に勝ちたい。笛を吹かず、センターサークルから離れずにどれだけ長くいられるか？』と。主審は何も見逃さないように上下動していなければならない。当時はVARがなかった。だから、冗談を言ってセンターサークルにとどまりたいがために、PKやFKを見逃していたかもしれない」
- Getty Images Sport
ディーンと審判統括団体の今後は？
今回の新たな広報上の失態を受け、ディーンはメディア出演や今後の解説者としての役割をめぐって、さらに厳しい目が向けられる可能性が高い。『Pro Ref』は現時点で正式な声明を出していないものの、こうした発言との距離を置こうとするのは間違いないだろう。ファンは、この物議を醸す告白を受けて、引退した審判に対してさらなる措置が取られるかどうかを注視している。
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