今週、ジェイミー・ヴァーディのポッドキャストで語ったディーンは、トップリーグの審判として22年のキャリアを送る中で、秘密のチャレンジに取り組んでいたと明かした。『ガーディアン』によれば、審判組織のプロ・レフはこの主張に困惑しているという。

ディーンは「よくこう言っていたんだ。『さあ、キックオフだ。よし、笛を吹かずにどれだけ長くやれるか見てみよう』ってね。プレミアリーグでも何度かやったことがあるよ。もちろんVAR導入前だけど、20分、25分と笛を吹かずにいた」と述べた。さらに「もうひとつやっていたことがあった。センターサークルに立って、そこを離れなければならなくなるまでどれだけいられるか試していたんだ。まあ、ただ冗談半分でやっていただけだけどね。一度は15分くらいいけたよ」と付け加えた。