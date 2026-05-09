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元プレミアリーグのディフェンダーが、自宅での強盗にナイフを突きつけられた。
元セインツのスター選手にとって、つらい夜となった。
報道によると、ベドナレクと家族は金曜夜、自宅で強盗に遭遇し大きなショックを受けた。ポルトガル・ポルト所属の30歳DFは午後9時30分頃帰宅し、侵入者に気づいた。
ポルトガルのメディア『レコード』によると、彼は犯人にナイフで脅されたという。犯人は約15万ユーロ（約12万9000ポンド）相当の品物を盗んで逃走した。
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タイトル獲得後に強盗事件が発生
この事件は、ポーランド代表にとって祝福すべき一週間を暗く染めた。先週末、ベドナレクはアルヴェルカ戦で決勝点を挙げ、ポルトの4年ぶりリーグ優勝を決めたばかりだった。
事件の夜、ベドナレクと妻、幼い娘は美術展を訪れた後、自宅に戻った。地元警察が捜査を続ける中、ファンからはSNSに支援のメッセージが寄せられている。
ポルトガルでのピッチ上での成功
昨夏、サウサンプトンのプレミアリーグ降格に伴い8年間在籍したクラブを離れたベドナレクは、ポルトの守備陣で不可欠な存在となった。今季は公式戦48試合に出場し、同郷で元アーセナルDFキヴィオルと強力なコンビを組んでいる。
2人はフランチェスコ・ファリオリ監督とアンドレ・ヴィラス＝ボアス会長の指導の下、チームをリーグ32試合15失点・1敗のみの優勝に導いた。優勝決定後、ファリオリ監督は感極まり「皆のために本当に嬉しい」と語った。 このチーム、スタッフ、ジョルジェ・コスタ、会長、そしてここにいる全員のために。長い間タイトルから遠ざかっていたが、誰もがこの栄冠に値する」
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国際的な失望が、厳しい一週間に追い打ちをかける
ベドナレクはクラブでタイトルを取ったものの、今夏のワールドカップ出場は叶わなかった。ポーランドはプレーオフで敗れ、米・メキシコ・カナダ開催の48カ国大会の切符を逃した。
代表はスウェーデンに2-3で敗れ、本大会出場を逃した。アーセナルのFWヴィクトル・ヨケレスが終盤に決めた決勝点により、ベドナレクの夢は消えた。このDFは、ホームで受けた大きなショックから心身ともに回復するオフシーズンを過ごすことになりそうだ。