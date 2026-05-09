元プレミアリーグのディフェンダーが、自宅での強盗にナイフを突きつけられた。

この事件は、ポーランド代表にとって祝福すべき一週間を暗く染めた。先週末、ベドナレクはアルヴェルカ戦で決勝点を挙げ、ポルトの4年ぶりリーグ優勝を決めたばかりだった。

事件の夜、ベドナレクと妻、幼い娘は美術展を訪れた後、自宅に戻った。地元警察が捜査を続ける中、ファンからはSNSに支援のメッセージが寄せられている。