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FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

元プレミアリーグのディフェンダーが、自宅での強盗にナイフを突きつけられた。

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元サウサンプトンのDFヤン・ベドナレクが金曜夜、ナイフを持った侵入者に脅された。ポーランド代表の彼は、タイトル獲得から数日後にポルトガルの実家に帰った際、敷地内に侵入者を見つけた。

  • 元セインツのスター選手にとって、つらい夜となった。

    報道によると、ベドナレクと家族は金曜夜、自宅で強盗に遭遇し大きなショックを受けた。ポルトガル・ポルト所属の30歳DFは午後9時30分頃帰宅し、侵入者に気づいた。

    ポルトガルのメディア『レコード』によると、彼は犯人にナイフで脅されたという。犯人は約15万ユーロ（約12万9000ポンド）相当の品物を盗んで逃走した。

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  • Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    タイトル獲得後に強盗事件が発生

    この事件は、ポーランド代表にとって祝福すべき一週間を暗く染めた。先週末、ベドナレクはアルヴェルカ戦で決勝点を挙げ、ポルトの4年ぶりリーグ優勝を決めたばかりだった。

    事件の夜、ベドナレクと妻、幼い娘は美術展を訪れた後、自宅に戻った。地元警察が捜査を続ける中、ファンからはSNSに支援のメッセージが寄せられている。

  • ポルトガルでのピッチ上での成功

    昨夏、サウサンプトンのプレミアリーグ降格に伴い8年間在籍したクラブを離れたベドナレクは、ポルトの守備陣で不可欠な存在となった。今季は公式戦48試合に出場し、同郷で元アーセナルDFキヴィオルと強力なコンビを組んでいる。

    2人はフランチェスコ・ファリオリ監督とアンドレ・ヴィラス＝ボアス会長の指導の下、チームをリーグ32試合15失点・1敗のみの優勝に導いた。優勝決定後、ファリオリ監督は感極まり「皆のために本当に嬉しい」と語った。 このチーム、スタッフ、ジョルジェ・コスタ、会長、そしてここにいる全員のために。長い間タイトルから遠ざかっていたが、誰もがこの栄冠に値する」

  • Sweden v Poland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    国際的な失望が、厳しい一週間に追い打ちをかける

    ベドナレクはクラブでタイトルを取ったものの、今夏のワールドカップ出場は叶わなかった。ポーランドはプレーオフで敗れ、米・メキシコ・カナダ開催の48カ国大会の切符を逃した。

    代表はスウェーデンに2-3で敗れ、本大会出場を逃した。アーセナルのFWヴィクトル・ヨケレスが終盤に決めた決勝点により、ベドナレクの夢は消えた。このDFは、ホームで受けた大きなショックから心身ともに回復するオフシーズンを過ごすことになりそうだ。

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