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元プレミアリーグのスター選手は、マンチェスター・シティ戦で「本領を発揮できなかった」アーセナル選手6人の1人にデクラン・ライスを挙げた。
優勝争いはマンチェスター・シティ有利に
マンチェスター・シティがアーセナルに勝利し、プレミアリーグ優勝争いは大きく動いた。ライアン・シェルキとアーリング・ハーランドの得点で、ペップ・グアルディオラ率いるシティは王座防衛へ前進。11日前まで首位だったミケル・アルテタ監督のアーセナルにとっては苦い敗戦となった。 この結果、シティは水曜のバーンリー戦に勝てば首位に立つ。専門家は5月の優勝最有力候補を依然としてシティと見る。
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ディーニーが非難する
マンチェスター・シティの戦術が称賛される一方、元プレミアリーグFWトロイ・ディーニーは、この結果はアーセナル内部の問題を反映していると指摘した。CBSスポーツのインタビューでディーニーは、アルテタ監督率いるチームについて、プレッシャーがかかる場面でNoni Madueke、Martin Zubimendi、Martin Odegaard、Cristhian Mosquera、Piero Hincapieらが存在感を示せなかったと容赦なく評価した。
「マンチェスター・シティの良さは言うまでもないが、ノニ・マドゥエケ、マルティン・ズビメンディ、マルティン・オデガード、クリスティアン・モスケラ、ピエロ・ヒンカピエは皆、存在感を示せなかった」とディーニーは語った。
ライスのプレーへの取り組み姿勢にも疑問の声が上がっている
ディーニーは、友人でもあるイングランド代表MFライスにも厳しい意見を向けました。アーセナルの要である彼でも、この試合では存在感を示せなかったと指摘したのです。
ディーニーはさらに「デクラン・ライスも友人の一人だが、今日は存在感を示せなかった。多くの選手が期待されるレベルに達していない現状には疑問が残る。彼らがどこで何をしてたのか、問わざるを得ない」と語った。
- AFP
アーセナルの「壮絶な」崩壊が予測される
ニューカッスル戦を前に、アルテタ監督にはシーズン崩壊を防ぐためチームを立て直す圧力が高まっている。しかしディーニーは、すでにメンタルに傷がついていると指摘。タイトル争いから脱落するリスクが高く、ファンやメディアの反応が状況を悪化させかねないと警告した。 「素晴らしい物語が生まれたが、同時に――敬意からこれまで言わなかったが――アーセナルの崩壊は壮絶になるだろう。ネット上の炎上もまた壮絶だ」とディーニーは予測した。