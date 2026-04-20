元プレミアリーグのスター選手は、マンチェスター・シティ戦で「本領を発揮できなかった」アーセナル選手6人の1人にデクラン・ライスを挙げた。

ディーニーは、友人でもあるイングランド代表MFライスにも厳しい意見を向けました。アーセナルの要である彼でも、この試合では存在感を示せなかったと指摘したのです。

ディーニーはさらに「デクラン・ライスも友人の一人だが、今日は存在感を示せなかった。多くの選手が期待されるレベルに達していない現状には疑問が残る。彼らがどこで何をしてたのか、問わざるを得ない」と語った。