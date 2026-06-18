元ブンデスリーガのスター選手に対する人種差別疑惑：ラファエル・ファン・デル・ファールトがテレビでの日本に関する発言について謝罪

ある場面で、43歳の彼は同胞ミッキー・ファン・デル・フェーンの守備を問われ、「完全に視界から外した」と指摘した。

さらに「ほら、相手は完全にフリーだ。ファン・デル・フェーンの姿はどこにも見えない。彼ら（日本人選手たち、編集部注）はみんな似通っているから、彼はそう思ったのかもしれない」と続けた。

直後、ファールトは発言の影響に気付き、「冗談だ」「もう何も言えない」と謝罪した。それでもネット上では「露骨な人種差別だ」との批判が相次いだ。 反差別団体「キック・イット・アウト」は「元選手が日本代表について人種差別的な偏見を拡散し、さらに『冗談』と弁明するのは極めて残念だ」と述べた。