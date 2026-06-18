オランダ代表として109試合に出場したこの選手は、母国オランダのワールドカップ初戦となった日本戦（2-2）で、テレビ局NOSの解説者として出演した。
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元ブンデスリーガのスター選手に対する人種差別疑惑：ラファエル・ファン・デル・ファールトがテレビでの日本に関する発言について謝罪
ある場面で、43歳の彼は同胞ミッキー・ファン・デル・フェーンの守備を問われ、「完全に視界から外した」と指摘した。
さらに「ほら、相手は完全にフリーだ。ファン・デル・フェーンの姿はどこにも見えない。彼ら（日本人選手たち、編集部注）はみんな似通っているから、彼はそう思ったのかもしれない」と続けた。
直後、ファールトは発言の影響に気付き、「冗談だ」「もう何も言えない」と謝罪した。それでもネット上では「露骨な人種差別だ」との批判が相次いだ。 反差別団体「キック・イット・アウト」は「元選手が日本代表について人種差別的な偏見を拡散し、さらに『冗談』と弁明するのは極めて残念だ」と述べた。
ファン・デル・ファールトが謝罪：「深く後悔している」
『The Athletic』によると、ヴァン・デル・ファールトのマネジメント陣は「誰かを侮辱や差別する意図はなかった」と声明で述べた。 43歳の同氏はあらゆる人種差別を否定し、「多様な出自や背景を持つ人々を尊重している」と表明。その上で「私の言葉に傷ついた人がいることも理解している」と述べた。
また、本人は「発言で傷ついた人がいることを理解し、深く遺憾に思う。失望させたなら謝罪する」と個人としても謝罪した。
なお、同試合では日本代表への発言だけでなく、オランダ代表ファン・ダイクをボーイング747に例えた発言も批判を呼んだ。