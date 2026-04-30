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元ブラジル代表のスターは、ネイマールがPSG対バイエルン戦に出場すれば「右往左往するだけ」と批判し、2026年W杯の出場資格もないと断じた。
カサグランデがネイマールのプレーへの情熱に疑問を呈する
コパ・スダメリカーナでサントスがサン・ロレンソと対戦した際、ネイマールは期待外れのパフォーマンスだった。そのため、彼がブラジル代表を率いて2026年ワールドカップに臨めるかという展望に疑問が持たれている。UOLニュース・エスポルテのインタビューで、元ブラジル代表FWカザグランデは、今週のPSG対バイエルンのチャンピオンズリーグ戦に見られた欧州最高水準とネイマールの現状には大きな差があると指摘した。
彼は「サン・ロレンソ戦のネイマールをPSGやバイエルンのピッチに放り込めば、集中力や技術の差で右往左往し、ボールすら触れないだろう」と語った。 ワールドカップでプレーできるとはとても思えない」と語った。
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2026年ワールドカップをめぐる議論
ネイマールはブラジルサッカーの伝説だが、最近の成績から、名声だけで2026年大会に出場すべきか議論になっている。カザグランデ氏は、アンチェロッティ監督が彼を招集する可能性はあるが、それは実力やスポーツの論理に基づくものではないと語った。
「アンチェロッティ監督が彼を招集する可能性はある。招集されても構わない。それは監督の判断だ。誰も批判はしないだろう。私もしない。結果として、彼にその価値があるとは思わない」と、元コリンチャンスのスターは語った。
批判の背景にある統計
カサグランデ氏は、サン・ロレンソ戦（1-1）のネイマールの生データを提示。
「数字が物語っているだろう？シュート1本で枠外。クロスは5本中1本成功。ドリブルも5回中1回成功で、つまり4回ボールを失った」と彼は語った。「さらに27回のボールロストがある。8回の1対1で勝ったのは2回、つまり6回負けた。数字を見てくれよ。 数字がパフォーマンスを語っている。良いパスや成功したドリブル、試合を読む力を議論しても、90分間で割れば成功よりミスのほうが圧倒的に多い」
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次は何が待っているのでしょうか？
5月18日にブラジル代表の最終メンバーが発表される。ネイマールがアンチェロッティ監督にコンディションを証明する時間は少ない。代表入りを果たすには、土曜のパルメイラス戦からサントスで再び決定的な活躍が必要だ。