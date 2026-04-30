ネイマールはブラジルサッカーの伝説だが、最近の成績から、名声だけで2026年大会に出場すべきか議論になっている。カザグランデ氏は、アンチェロッティ監督が彼を招集する可能性はあるが、それは実力やスポーツの論理に基づくものではないと語った。

「アンチェロッティ監督が彼を招集する可能性はある。招集されても構わない。それは監督の判断だ。誰も批判はしないだろう。私もしない。結果として、彼にその価値があるとは思わない」と、元コリンチャンスのスターは語った。