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元ブラジル代表のスターは、ネイマールが2026年ワールドカップに向けて「必要なレベルに達していない」と語った。
ライ氏が健康面への懸念を表明
1994年W杯優勝メンバーのライは、フランスの番組『Rothen S'enflamme』で、34歳のネイマールが国際レベルに必要な体力を維持できていないと指摘。
その影響力は認めつつ、ライは「彼が来ればチームにインパクトはある」と前置きつつも、「アンチェロッティは選手たちの反応を見ている」と語った。 だが、彼はベストではない。けがが多く、以前のコンディションには戻れない。スピードも落ちた。それでも素晴らしいパスを出すスターだ。しかし、今の彼は代表のレベルに達していない」
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回復への長い道のり
ここ数年のネイマールは、ピッチより治療台で過ごす時間の方が長かった。2023年のサウジ・プロリーグ・アル・ヒラル移籍は話題を呼んだが、同年10月のブラジル代表ウルグアイ戦で負った膝の重傷で中東でのキャリアは頓挫。代表での出場はそれが最後となっている。 2025年1月に古巣サントスに復帰したが、状況は好転していない。
今季サントスで9試合に出場し、リーグと大陸大会で4得点4アシストを記録したが、チームは依然として慎重だ。予防措置で数試合を欠場し、関節強化と回復加速のため多血小板血漿（PRP）療法を受けた。
アンチェロッティの選手起用をめぐる悩み
アンチェロッティがブラジル代表監督に就任し、選考プロセスはさらに厳格になった。彼は2026年北米大会に向け、最高のコンディションにある選手のみを選ぶと強調している。そのため、耐久力を証明する時間のないネイマールは、代表入りが不透明だ。
アンチェロッティ監督は5月18日に最終メンバーを発表する予定で、それまでスタッフはサントスでのネイマールの出場時間を注視する。ブラジル代表歴代最多得点者でも、試合勘の欠如は大きな不安材料であり、背番号10がメンバーから外れる可能性もある。
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サントスにおける業務量の管理
ネイマールは現在、サントスで安定感を回復することが最優先だ。クカ監督は、コパ・スダメリカーナでサン・ロレンソと戦うアルゼンチン遠征に万全を期し、次節セリエAのバイーア戦で彼を休ませると発表した。この采配は、彼のコンディションがまだ不安定であることを示している。
代表にとっても、本調子でないエースを招集する余裕があるかはジレンマだ。ライの指摘通り、視野とパスは依然として世界トップクラスだが、スピード不足は現代のハイペースな試合では足かせになる。サッカー界は5月18日を待つ。この日、世界屈指の才能が最後の舞を披露できるかが判明する。