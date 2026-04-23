元ブラジル代表のスターは、ネイマールが2026年ワールドカップに向けて「必要なレベルに達していない」と語った。

1994年W杯優勝メンバーのライは、フランスの番組『Rothen S'enflamme』で、34歳のネイマールが国際レベルに必要な体力を維持できていないと指摘。

その影響力は認めつつ、ライは「彼が来ればチームにインパクトはある」と前置きつつも、「アンチェロッティは選手たちの反応を見ている」と語った。 だが、彼はベストではない。けがが多く、以前のコンディションには戻れない。スピードも落ちた。それでも素晴らしいパスを出すスターだ。しかし、今の彼は代表のレベルに達していない」