N Sports番組「ガルヴァォンと共に世界王者へ」に登場したルイザォンは、ブラジル代表最多得点者の現在について率直に語った。多くのサッカー関係者がネイマールを次期W杯の象徴と期待する中、2002年優勝経験者は「本人がW杯に行きたがっていないのではないか」と示唆した。

ルイザオは「ネイマールはワールドカップに行きたくないと思っている」と語り、代表12試合で得点を重ねた経験から、代表体制への主体性が欠けていると指摘した。