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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

元ブラジル代表が、ロナウドと比較されるネイマールについて「ワールドカップに行きたくないようだ」と示唆。

ネイマール
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ワールドカップ
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カルロ・アンチェロッティ

2026年ワールドカップへのネイマール出場を巡る議論が激化している。元ブラジル代表FWルイザオも、彼の献身性に疑問を呈した。大会が近づく中、ルイザオはサントス所属のネイマールに、母国を世界の舞台で率いる意欲が失われていると示唆した。

  • ルイザオがネイマールのやる気に疑問を呈する

    N Sports番組「ガルヴァォンと共に世界王者へ」に登場したルイザォンは、ブラジル代表最多得点者の現在について率直に語った。多くのサッカー関係者がネイマールを次期W杯の象徴と期待する中、2002年優勝経験者は「本人がW杯に行きたがっていないのではないか」と示唆した。

    ルイザオは「ネイマールはワールドカップに行きたくないと思っている」と語り、代表12試合で得点を重ねた経験から、代表体制への主体性が欠けていると指摘した。

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    ロナウド・ナザリオとの比較

    ルイザオは、自身の立場を説明するため、ネイマールの現状と2002年日韓W杯でロナウド・ナザリオが示した伝説的な闘志を比較した。キャリアを脅かすけがを乗り越えブラジルを5度目の優勝に導いたロナウドのような「勝利への渇望」を、ルイザオはネイマールに見いだせないという。

    「本気で望むなら、ロナウドがそうだったように、監督と選手がお互いに話し、追い求めるべきだ」とルイザオは語った。

  • 強力なリーダーシップの必要性

    ルイザオは選手だけでなく、ブラジル代表の運営にも言及。カルロ・アンチェロッティ監督の規律を徹底させる手腕を称賛した。

    「この選手たちには、強い指導力を持つ監督が必要だ」と断言した。ルイザオはさらに、代表ユニフォームの威信を語り、代表デビュー時にスーツを借りた思い出を明かした。


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    時間がなくなっている

    ルイザオは2002年W杯優勝メンバーであり、1996年アトランタ五輪では銅メダルを獲得。国内でもヴァスコ・ダ・ガマとサンパウロでコパ・リベルタドーレスを、コリンチャンスではクラブW杯を制した。

    2026年W杯が迫る今、彼の言葉は代表に求められる高さを再認識させる。批判を覆し、過去のレジェンド並みの闘志を示せるか。6つ目の星を目指すセレソンにとって重大な課題だ。2023年以来代表戦に出ていない彼にとって、招集は保証されていない。

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